Особенности выбора и укладки: массивная, инженерная и паркетная доска

При выборе напольного покрытия всегда возникает много вопросов, но потребность одна – чтобы было приятно, долговечно и надежно. Под это описание подходит паркет, но сегодня это не просто доска, а конструкция, которая имеет множество нюансов по укладке, выбору. Советы специалистов помогут разобраться в этом вопросе более детально.

Доска инженерная

Если массивная доска известна давно, то инженерная появилась совсем недавно. Но несмотря на это уже успела влюбить себя многих пользователей. Инженерная доска что-то среднее между паркетной и массивной. Это слоеная конструкция, где сверху располагается 3 мм цельной древесины, а снизу фанера. Монтаж у нее неприхотливый, об этом можно узнать тут.

Из других преимуществ стоит отметить стабильность при монтаже, доступную стоимость, надежность, возможность укладки на систему теплых полов, а по внешним и тактильным характеристикам материал не отличается от массива. Поэтому это качественный и отличный вариант для дома.

Доска массивная

Среди элитных видов паркетной доски эта известна дольше всех. Массивная доска имеет вид широких и длинных планок, которые полностью изготовлены из ценнейших пород дерева. Если вы хотите выбрать паркет на века, то этот вариант для вас.

В целом довольно неплохо звучит «натуральное дерево на полу». Покрытие отличается особенной энергетикой. Из плюсов стоит отметить максимальный комфорт, долговечность. Эта доска переживет ваших внуков и правнуков. Но нужно быть готовым к тому, что придется выложить приличную сумму денег на покупку материала. Особенности по укладке массивной доски можно узнать на сайте https://garantparket.ru/ukladka.

Доска паркетная

Паркет можно представить в виде слоенного пирога, где сверху расположились ценные породы дерева, а снизу другие породы дерева, не отличающиеся особой ценностью. Это широко известный и самый доступный вариант. Он легкий в монтаже, но все же нужен специальный инструмент. Поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам https://garantparket.ru/parketnoj-doski. В остальном материал почти не имеет изъянов и внешне даже неотличим от изъянов.

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