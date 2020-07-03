Как выбрать электронные весы для торговли?

Весы – неотъемлемая часть розничной торговли. Сегодня существуют разные модели, которые могут быть самостоятельным оборудованием или встроены в кассу. Как минимум закон регулирует наличие в каждом магазине весов. На рынке представлено много моделей, но особой популярностью пользуются электронные. А купить электронные весы от производителя по выгодной цене можно на сайте dneproves.ua.

Стоит обращать внимание на функционал и исходя из этого делать выбор. Так следует учитывать следующие моменты:

Подключение к кассовому аппарату. Данная функция в значительной степени придает удобство использования. При ее отсутствии весы можно использовать более в узкой сфере.

Указание веса с тарой или без. Данный параметр полезен и продавцам, и покупателям в торговом зале. И тем, и другим важно знать чистый вес продукта.

Печать этикеток. Функция пригодится как в торговом зале, так и у продавцов за прилавком. В первом случае покупатель, еще не дойдя до кассы может узнать вес и стоимость продукта. Такие модели повышают лояльность посетителей и оптимизируют работу в торговой зоне.

Кроме этого есть некоторые технические нюансы, которые тоже имеют место быть.

Своевременная поверка. Существует 4 вида поверок: первичная, плановая, внеплановая, ведомственная. Первая осуществляется на заводе, вторая проводится раз в год. Если наступает повреждение, ремонт, то нужно проводить проверку вне плана. Ведомственную проверку могут осуществлять инспекторы Метрологического надзора. При выборе естественно нужно обращать внимание на первичную поверку.

Точность взвешивания. По этому параметру весы делятся на несколько классов. Для каждой отрасли устанавливается свой норматив, но для розничной торговли этот класс должен быть не ниже третьего.

Еще важно знать, что будет взвешиваться на весах. Например, для взвешивания товаров массой до 50 кг можно использовать настольные модели, а вот 1000 кг взвешивать придется напольными весами. Нюансов на самом деле намного больше, но эти основные помогут выбрать достойную модель, которая долго прослужит.

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