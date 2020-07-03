Нижегородская область усовершенствовала процесс установления международных связей Политика

Указ Губернатора "О координации деятельности по осуществлению прав на международные и внешнеэкономические связи Нижегородской области" подписан 7 июля 2020 года. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Указ регламентирует процессы взаимодействия с иностранными партнерами, в том числе в части осуществления международного сотрудничества между муниципальными образованиями и зарубежными государствами.

"Наш регион стал первым, где на законодательном уровне систематизирован и утвержден процесс взаимодействия органов власти, в том числе муниципалитетов, с иностранными партнерами. Такого опыта нет у других субъектов РФ. Важно, что документ значительно упрощает процесс установления международных связей региона, а также делает систему выстраивания взаимоотношений с партнерами более прозрачной. Это особенно актуально в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, когда мы планируем активизировать работу по заключению межмуниципальных соглашений", - пояснила Ольга Гусева.

Указ принят в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина и МИД России, связанными с обеспечением единой внешнеполитической линии страны. Работа в этом направлении ведется в Нижегородской области с 2019 года, когда были подготовлены рекомендации главам местного самоуправления по осуществлению международного сотрудничества и разработана форма типового соглашения об установлении побратимских связей между нижегородскими муниципалитетами и иностранными партнерами.

В департаменте напомнили, что ранее были внесены изменения в региональный закон "О координации международных и внешнеэкономических связей на территории Нижегородской области". В них конкретизированы полномочия регионального правительства по осуществлению международных связей в части координации деятельности органов местного самоуправления.

Напомним, что в январе 2020 года опыт Нижегородской области по оптимизации и координации международных связей муниципальных образований, в том числе и проект Указа, Глеб Никитин представил на XXXIV заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России, проходившем под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Нижегородская область получила высокую оценку этого направления деятельности от главы МИД, который отметил и эффективное изменение региональной нормативно-правовой базы. Опыт Нижегородской области был признан передовым и рекомендован к применению в других субъектах РФ.