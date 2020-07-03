Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде будут частично перекрыты в июле-сентябре Общество

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Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде будут частично перекрыты в июле-сентябре. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Из-за ремонта теплосетей с 08:00 10 июля до 08:00 24 июля будет временно прекращено движение транспорта по улице Головнина на участке от дома №29 до дома №27.

С 08:00 24 июля до 08:00 3 августа – по улице Головнина на участке от дома №27 до дома №25.

С 08:00 3августа до 08:00 7 августа – по улице Головнина напротив дома №24.

С 08:00 7 августа до 08:00 15 августа – по улице Головнина на участке от дома №24 до дома №21.

С 08:00 15 августа до 08:00 23 августа – по улице Головнина на участке от дома №21 до дома №19.

С 08:00 23 августа до 08:00 27 августа – по улице Головнина напротив дома №19.

С 08:00 27 августа до 08:00 10 сентября – по улице Головнина на участке от дома №19 до дома №141 по улице Агрономоческой.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.