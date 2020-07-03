"Очень хочется, чтобы изменения в Конституцию скорее принесли ощутимый результат", - Андрей Тарасов Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов прокомментировал результаты голосования за поправки в Конституцию РФ.

"Голосование состоялось, результаты по Нижегородской области достаточно высокие, причем были довольно-таки мощные информационные атаки, направленные против голосования по поправкам. Однако большая – здравая – часть жителей региона выбрала стабильность и максимальные социальные гарантии, которые должны появиться в ближайшее время в рамках реализации подписанного президентом Указа. Мнения в Нижегородской области относительно поправок были полярные. Лично в моем окружении никто не сообщал о том, что на него давили с целью сделать определенный выбор на голосовании. Система заинтересована в том, чтобы наша страна была стабильной. И очень хочется, чтобы те изменения в Конституцию, которые мы поддержали, скорее принесли заметный результат", - сказал он.

"Все те, кто хотел голосовать "против", активно продвигали свою позицию через соцсети и другие дискуссионные пространства, где они публично призывали людей отказаться от голосования и подогревали протестные настроения. И полученные при этом высокие показатели явки и поддержки предложенных поправок в Нижегородской области связаны с тем, что до основной части населения удалось донести мысль о необходимости прийти на избирательный участок или принять участие в онлайн-голосовании, чтобы поддержать стабильность. Каждый из нас заинтересован в стабильности, особенно в сложных условиях, связанных с распространением коронавируса. И теперь, после того как население поддержало поправки к Конституции, нужно на всех уровнях, в том числе региональном, предпринимать необходимые действия, чтобы привести в соответствие основному документу государства всё остальное законодательство и, в первую очередь, обеспечить необходимую поддержку социально незащищенной части населения", - считает Андрей Тарасов.