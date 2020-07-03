Тепловые нагрузки пяти котельных в Нижнем Новгороде переведены на Сормовскую ТЭЦ Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

На Сормовскую ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" переведены тепловые нагрузки пяти котельных АО "Теплоэнерго" в заречной части Нижнего Новгорода. Переключение повысит эффективность работы системы теплоснабжения города, а также станции, кроме того, улучшит экологическую обстановку в прилегающих районах за счет прекращения работы источников, отметили в пресс-службе компании.

Перевод нагрузки произведен в рамках соглашения между ПАО "Т Плюс" и АО "Теплоэнерго" о развитии систем централизованного теплоснабжения на территории Нижнего Новгорода. Общая тепловая нагрузка переключенных объектов составляет 37,9 Гкал/час. В их число вошли котельные по адресам: улица Безрукова, бульвар Мира, улицы Люкина, Мурашкинская, Куйбышева. Также в соответствии с этим соглашением в 2021 году на теплоснабжение от Сормовской ТЭЦ будут переведены потребители еще двух котельных с суммарной тепловой нагрузкой 9,8 Гкал/час.

"За счет комбинированной выработки тепловой и электрической энергии теплоснабжение от ТЭЦ значительно эффективнее теплоснабжения от котельных. В свою очередь увеличение отпуска тепловой энергии от Сормовской ТЭЦ за счет перевода нагрузки котельных позволит снизить удельные расходы условного топлива и повысить экономические показатели работы станции. Эффективное взаимодействие компании "Т Плюс", администрации Нижнего Новгорода и АО "Теплоэнерго" по оптимизации энергетической инфраструктуры дает новый импульс развития Сормовской ТЭЦ", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

"Теплоэнерго является участником федерального проекта повышения производительности, и отказ от малоэффективных котельных – одна из важных составляющих стратегии развития предприятия. Администрация Нижнего Новгорода, выступая акционером АО "Теплоэнерго", заинтересовано в повышении эффективности работы предприятия, а значит, и качества теплоснабжения нижегородцев", – подчеркнул директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Павел Марков.

В настоящее время Нижегородский филиал "Т Плюс" реализует четырехлетнюю инвестиционную программу технического перевооружения Сормовской ТЭЦ, согласованную с правительством Нижегородской области. В срок до 2023 года компания направит на эти цели 729 млн рублей.