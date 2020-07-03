Новый остановка "Окский берег" появилась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

С 8 июля для поездов Приокской линии "Городской электрички" Горьковская железная дорога по заявке "Волго-Вятской пригородной пассажирской компании" вводит дополнительную остановку "Окский берег".

Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", остановочный пункт "Окский берег" располагается рядом с остановкой общественного транспорта "Деревня Кусаковка", вблизи жилых комплексов "Окский берег" и "Солнечный". Работа по организации новой остановки проведена при поддержке правительства Нижегородской области для обеспечения альтернативных путей проезда напряженного участка в районе поселка Ольгино.

С 8 июля с остановки "Окский берег" до пр.Гагарина электрички будут отправляться в 06:53 и 07:44. Время в пути составит от 29 до 33 минут.

От остановки "Окский берег" до Московского вокзала электрички будут отправляться в 07:07, 07:59 и 18:10. Время в пути составит от 46 до 55 минут.

Приобрести билеты на пригородный поезд можно онлайн в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в электричке за наличный и безналичный расчет.