Последние новости рубрики Политика
08 июля 2020 12:40  [38] "Ростелеком" обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
08 июля 2020 12:32  [45] "Высокие показатели Нижегородской области на общероссийском голосовании закономерны", - Игорь Даченков
08 июля 2020 11:04  [104] "Конкурс является одним из вкладов в просветительскую деятельность атомной промышленности", - Денис Москвин
08 июля 2020 10:47  [106] "Очень хочется, чтобы изменения в Конституцию скорее принесли ощутимый результат", - Андрей Тарасов
07 июля 2020 19:02  [315] Нижегородская область усовершенствовала процесс установления международных связей
07 июля 2020 17:21  [283] Дмитрий Конош возглавил транспортную прокуратуру ПФО
07 июля 2020 16:14  [283] "Голосование по поправкам в Конституцию в нашем регионе прошло на очень высоком уровне", - Константин Барановский
07 июля 2020 14:39  [432] "Высокая явка и поддержка Конституции в Нижегородской области - это еще оценка работы губернатора", - Николай Лешков
07 июля 2020 14:09  [560] Должность уволившейся Елены Лекомцевой не предусмотрена в новой структуре горадминистрации
07 июля 2020 13:04  [314] "Единая Россия" подготовит изменения в законодательство после принятия поправок в Конституцию
Политика

"Высокие показатели Нижегородской области на общероссийском голосовании закономерны", - Игорь Даченков

08 июля 2020 12:32  [45] Политика

"Подготовка к голосованию за поправки в Конституцию РФ в регионе была эффективной, а дистанционный формат пришелся по душе нижегородцам", - считает политтехнолог, гендиректор агентства массовых коммуникаций "Регион медиа" Игорь Даченков.

"Высокий показатель явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ связан, в первую очередь, с тем, что Нижний Новгород, наряду с Москвой, в качестве эксперимента (а теперь, я думаю, состоявшейся практики) использовал так называемое электронное голосование. И этой формой участия в голосовании нижегородцы пользовались достаточно активно. Судя по количеству зарегистрированных участников и итоговой явке именно на онлайн-голосование, этот формат пришелся по душе жителям региона, что, естественно, сказалось на показателе явки в целом – 74 процента, в то время как по России она составила 64 процента. С другой стороны, политическое администрирование процесса подготовки к голосованию и непосредственно проведение этого мероприятия на территории Нижегородской области также было достаточно эффективным. Так что высокие показатели нашего региона на общероссийском голосовании закономерны", - считает он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph