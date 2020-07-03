"Высокие показатели Нижегородской области на общероссийском голосовании закономерны", - Игорь Даченков Политика

"Подготовка к голосованию за поправки в Конституцию РФ в регионе была эффективной, а дистанционный формат пришелся по душе нижегородцам", - считает политтехнолог, гендиректор агентства массовых коммуникаций "Регион медиа" Игорь Даченков.

"Высокий показатель явки на голосовании по поправкам к Конституции РФ связан, в первую очередь, с тем, что Нижний Новгород, наряду с Москвой, в качестве эксперимента (а теперь, я думаю, состоявшейся практики) использовал так называемое электронное голосование. И этой формой участия в голосовании нижегородцы пользовались достаточно активно. Судя по количеству зарегистрированных участников и итоговой явке именно на онлайн-голосование, этот формат пришелся по душе жителям региона, что, естественно, сказалось на показателе явки в целом – 74 процента, в то время как по России она составила 64 процента. С другой стороны, политическое администрирование процесса подготовки к голосованию и непосредственно проведение этого мероприятия на территории Нижегородской области также было достаточно эффективным. Так что высокие показатели нашего региона на общероссийском голосовании закономерны", - считает он.