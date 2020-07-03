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Экономика

Нижегородская область увеличила внешнеторговый оборот с Китаем на 26%

08 июля 2020 12:30  [40] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область за первые четыре месяца 2020 года увеличила внешнеторговый оборот с Китаем на 26,1%. Об этом сообщили в департаменте внешних связей регионального правительства.

Китай стал одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), с которыми Нижегородская область является лидером в ПФО по внешнеторговому обороту. За январь-апрель этот показатель вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $483.

Наибольшее количество торговых операций со странами АТР приходится на Китай, Корею, Таиланд, Канаду и Вьетнам.

Оборот торговли с Китаем за четыре месяца вырос на 26,1%. Это обусловлено увеличением объема поставок жиров и масел (в 2,3 раза), а также полиграфической продукции (40,5 раза).

С Республикой Корея товарооборот увеличился на 29,2% за счет роста на 50% экспорта электрических машин и оборудования.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт к 2024 году.

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