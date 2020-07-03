Глеб Никитин поздравил нижегородскую семью Подаровых с бриллиантовой свадьбой Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородскую семью Подаровых с бриллиантовой свадьбой. Встреча была приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Праздник отмечается 8 июля.

Галина и Всеволод Подаровы познакомились в 1955 году во время учебы в авиационном техникуме. После его окончания Всеволод Иванович прошел службу в армии, а в июне 1960 года молодые поженились. Затем вместе работали на авиазаводе "Сокол". Всеволод Подаров трудился на предприятии до пенсии, а Галина Подарова через некоторое время занялась общественной деятельностью, впоследствии руководила нижегородским Домом бракосочетаний.

"Сегодня мы отмечаем День семьи, любви и верности. Для меня вы являетесь воплощением этого праздника. 60 лет, которые насчитывает ваша семья, – целая эпоха. За это время возникли десятки новых государств, произошла "цифровая революция". Даже сложно представить, что вы поженились еще до того, как Гагарин полетел в космос! Это достойно восхищения", - сказал Глеб Никитин.

"Галина Сергеевна, с вашей подачи возникли важные для наших молодоженов ритуалы, например, возложение цветов к Вечному огню в Кремле. Сам недавно видел, как молодожены идут к мемориалу и насколько это значимо для них. Думаю, такая красивая традиция уже никогда не прервется. Всеволод Иванович, ваша судьба связана с авиазаводом "Сокол" и с научной работой по тематике самолетостроения и композитных материалов. Вы не только вкладывали свои силы и знания в создание "небесного щита" нашей страны, но и передавали опыт новому поколению авиастроителей", - обратился губернатор Нижегородской области к супругам Подаровым.

Глеб Никитин поблагодарил Всеволода Ивановича и Галину Сергеевну за вклад в развитие отечественной авиации.

Как рассказала Галина Подарова, ее первые впечатления об авиации, увы, связаны именно с Великой Отечественной войной.

"Мне было полтора года, когда я впервые увидела немецкие самолеты над Волгой. Прекрасно помню этот день: они летели, низко прижимаясь к воде", - рассказала Галина Сергеевна.

В свою очередь, Всеволод Иванович признался, что всю жизнь стремился на работу – на авиазавод - как на крыльях.

"Перед нами стояли очень интересные задачи и были возможности для их реализации", - сказал он.

В завершение встречи супруги Подаровы поделились своим рецептом семейного счастья: это, по их словам, понимание и уважение друг к другу, а также возможность каждому заниматься любимым делом.

Общая информация о семье:

у супругов Подаровых 3 детей: 2 дочери и сын (умер в возрасте 42 лет), 4 внуков, 1 правнучка и 1 правнук.