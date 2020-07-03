Депутаты ЗС НО Артём Баранов и Ирина Гончарова посетили с рабочим визитом Володарский район Политика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Артём Баранов и Ирина Гончарова посетили с рабочим визитом Володарский район 7 июля 2020 года. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, был организован комиссионный объезд общественных пространств, благоустроенных в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС).

В ходе инспекционной поездки комиссия посетила поселки Юганец и Решетиху, а также город Володарск. Объезд начался с посещения поселка Юганец, где проводятся работы по благоустройству центральной площади перед клубом. Депутаты ознакомились с тем, как идут работы по монтажу фонтана и озеленению территории, а также организации беспроводного интернета на территории площади.

Еще одним объектом в рамках рабочего визита стал "Сквер за ДК им. Луначарского" в поселке Решетиха, в котором были установлены сцена с навесом для выступления коллективов самодеятельности, лавочки, а также проведено комплексное озеленение территории. В завершение визита комиссия посетила многофункциональную детскую площадку на улице Мичурина в городе Володарск.

"Володарский район – мой родной район. Очень приятно, что на его территории появляются знаковые благоустроенные объекты, которые становятся центром притяжения для местных жителей. Уверена, что жители останутся довольны качеством выполненных работ", - сказала Ирина Гончарова.

Как сообщил Артем Баранов, серия рабочих объездов благоустроенных общественных пространств будет продолжена.

"В результате посещения Володарского района остались позитивные впечатления. Все выявленные недостатки будут ликвидированы благодаря налаженной работе администрации района и депутатского корпуса. Важно, что при проектировании были учтены пожелания местных жителей", - отметил Артем Баранов.