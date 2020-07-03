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Общество

Две новые станции очистки водопроводной воды начнут работать в нагорной части Нижнего Новгорода в августе

08 июля 2020 14:48  [117] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Две новые станции очистки водопроводной воды начнут работать в нагорной части Нижнего Новгорода в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новое оборудование предварительной аммонизации воды установлено на водопроводных станциях Слудинская и Малиновая гряда. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы.

Предварительная аммонизация предотвращает образование в питьевой воде хлорорганических соединений, снижает запах, улучшает общее качество питьевой воды.

Готовность оборудования на Слудинской станции проверил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"От оборудования на водопроводных станциях напрямую зависит качество воды в домах нижегородцев. Уже в начале августа новое оборудование для преаммонизации будет запущено на двух станциях, обеспечивающих холодное водоснабжение верхней части города. Ведутся работы по монтажу аналогичной новой установки на Ново-Сормовской станции, подающей воду в дома заречной части города", - сказал Юрий Шалабаев.

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