Более 200 нижегородских пар решили пожениться в День семьи, любви и верности Общество

232 нижегородские пары решили пожениться в День семьи, любви и верности - 8 июля (символ праздника - ромашка). Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Она отметила, что за летние месяцы текущего года планируют вступить в брак еще 4 500 пар. А всего за 6 месяцев 2020 года зарегистрировано 5 167 браков.

Существенные коррективы в работу органов ЗАГС региона в I полугодии 2020 года внесло распространение коронавирусной инфекции, однако в настоящее время отделы работают в обычном режиме с соблюдением всех рекомендованных санитарно-эпидемиологических норм.

Можно обратиться в органы ЗАГС дистанционно - через Единый портал государственных услуг, а также лично по предварительной телефонной записи.

"Радостной новостью для будущих молодоженов стало разрешение на проведение церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке", - заявила Ольга Краснова.

Она напомнила, что это возможно при ряде ограничений. Так, участники церемонии должны использовать маски для защиты органов дыхания и перчатки. Кроме того, есть ограничения по одновременному присутствию на церемонии участников:

- в залах проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке — из расчета 1 человек на 10 кв. м площади зала, но не более 10 человек, включая ведущего;

- на открытых площадках для проведения церемонии (отдел ЗАГС "Дом бракосочетания", отдел ЗАГС "Заречный Дом бракосочетания", отдел ЗАГС "Автозаводский Дворец бракосочетания" Нижнего Новгорода) — из расчета 1 человек на 10 кв. м пространства открытой площадки, но не более 15 человек, включая ведущего.

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области поздравила жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

"Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой семье крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу. Живите в мире, радости и согласии!" – сказала она.

Ольга Краснова отметила также важность поправок в Конституцию РФ, одобренных в ходе Общероссийского голосования 1 июля 2020 года. В частности, в поправках закреплены защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также обязанности совершеннолетних детей заботиться о родителях.

По данным главного управления ЗАГС, в регионе существенно сократилось количество разводов. Так, за I полугодие 2020 года зарегистрировано расторжение 4 873 браков, что на 25,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным на 1 июля 2020 года в Нижегородской области родилось 13 480 малышей, из них 6 927 мальчиков и 6 553 девочки.

Самые популярные имена у мальчиков традиционно - Александр и Артем, Матвей и Егор. У девочек в лидерах Анастасия и Виктория, Дарья и Полина.