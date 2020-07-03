Цокольный сайдинг - это специальные панели, предназначенные для защиты нижней части строения от негативных внешних воздействий.
Сегодня цокольный сайдинг является востребованным материалом при проведении отделки фасадов. Благодаря современным технологиям производители предлагают огромное разнообразие панелей, которые не только защищают нижнюю часть строений от агрессивной внешней среды и физических повреждений, но и придают зданиям красивый вид. В огромном разнообразии цокольный сайдинг предлагается здесь https://www.budmagazin.com.ua/.
Цокольный сайдинг отличается высокой плотностью, что обеспечивает повышенную прочность. Основные плюсы панелей:
Цокольный сайдинг может изготавливаться из следующих материалов:
Отличаются панели по внешнему виду. Они могут имитировать:
Производители предлагают цокольные панели в огромном разнообразии типоразмеров и цветового оформления. Поэтому подобрать вариант в соответствии с собственными требованиями как правило несложно. Желательно подбирать цвет панелей в соответствии с оттенком кровли. Данный материал очень легко устанавливать, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно, обладая элементарными строительными навыками.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+