Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг - это специальные панели, предназначенные для защиты нижней части строения от негативных внешних воздействий.

Сегодня цокольный сайдинг является востребованным материалом при проведении отделки фасадов. Благодаря современным технологиям производители предлагают огромное разнообразие панелей, которые не только защищают нижнюю часть строений от агрессивной внешней среды и физических повреждений, но и придают зданиям красивый вид. В огромном разнообразии цокольный сайдинг предлагается здесь https://www.budmagazin.com.ua/.

Цокольный сайдинг отличается высокой плотностью, что обеспечивает повышенную прочность. Основные плюсы панелей:

Высокая надежность и устойчивость к воздействию ветра, влаги и ультрафиолета.

Способность маскировки косметических дефектов стеновых поверхностей.

Долговечность, большинство производителей заявляют срок материала службы до 50 лет.

Простота монтажа.

Цокольный сайдинг может изготавливаться из следующих материалов:

Поливинилхлорида. Виниловые панели доступны по цене. Они легко устанавливаются и не деформируются при механических воздействиях. Но при сильных ударах на них могут появляться трещины. Материал устойчив к высоким температурам, но при этом не отличается огнеустойчивостью при воздействии открытого пламени.

Оцинкованная сталь. Это дорогостоящий вариант цокольных панелей, поверхность которых окрашивают или покрывают плёнкой. Материал характеризуется устойчивостью к большим перепадам температур и воздействию пламени.

Алюминия. Такие панели отличаются умеренной ценой и малым весом, но при этом их прочность значительно ниже аналогов из оцинкованной стали.

Отличаются панели по внешнему виду. Они могут имитировать:

Кирпичную кладку.

Каменную кладку .

Деревянную щепу.

Производители предлагают цокольные панели в огромном разнообразии типоразмеров и цветового оформления. Поэтому подобрать вариант в соответствии с собственными требованиями как правило несложно. Желательно подбирать цвет панелей в соответствии с оттенком кровли. Данный материал очень легко устанавливать, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно, обладая элементарными строительными навыками.

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