Особенности соковарок

Соковарка – это устройство, позволяющее готовить сок из фруктов и ягод.

Соковарки отличаются простотой и надежностью конструкции. Они бывают электрическими с встроенным нагревательным элементом или традиционными, для которых необходим внешний источник нагрева. Как правило, это электрическая или газовая плита. Если купить соковарку, то можно готовить вкусные и полезные напитки из любых ягод, фруктов и овощей.

Конструктивные особенности кухонных приборов:

Крышка. С помощью этого компонента герметизируют рабочее пространство, что позволяет увеличить эффективность переработки исходного сырья.

Решетка для сырья. Она устанавливается под сокосборником и выполняется в виде дуршлага. На данном элементе размещается исходное сырье. Часто в соковарках предусматриваются дополнительные решетки, которые расширяют функциональность приборов, так как в этом случае устройства можно использовать для приготовления блюд на пару.

Сокосборник. Этот компонент наиболее сложный по своей конструкции. Он представляет собой цилиндр, оснащенный паровой трубой и отверстием сбоку. С его помощью собирается стекающий сок.

Основание. Оно изготавливается в виде небольшой чаши и устанавливается снизу соковарки. Назначением компонента является выпаривание воды для поддержания процесса получения сока. Именно эта емкость оказывается важной при приготовлении пищи на пару.

Отводная трубка. Она используется для установки в боковом отверстии сокосборника с целью обеспечение стекания готового сока.



Плюсом соковарок является то, что после получения сока образуется минимальное количество отхода. Жмых, полученный в процессе работы прибора можно использовать в качестве исходного сырья для приготовления пюре.

При использовании соковарок овощи, ягоды и фрукты не требуют специальной предварительной обработки. Из них не надо вынимать косточки или снимать кожуру. При этом соковарка может перерабатывать сырье любой плотности.

Сок, поступающий из соковарки, сразу готов к употреблению. Дополнительная его пастеризация не требуется. Напиток отличается прозрачностью и чистотой, в нем не содержится мякоти.

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