Особенности соковарок

Соковарка – это устройство, позволяющее готовить сок из фруктов и ягод.
Соковарки отличаются простотой и надежностью конструкции. Они бывают электрическими с встроенным нагревательным элементом или традиционными, для которых необходим внешний источник нагрева. Как правило, это электрическая или газовая плита. Если купить соковарку, то можно готовить вкусные и полезные напитки из любых ягод, фруктов и овощей.
Конструктивные особенности кухонных приборов:
Плюсом соковарок является то, что после получения сока образуется минимальное количество отхода. Жмых, полученный в процессе работы прибора можно использовать в качестве исходного сырья для приготовления пюре.
При использовании соковарок овощи, ягоды и фрукты не требуют специальной предварительной обработки. Из них не надо вынимать косточки или снимать кожуру. При этом соковарка может перерабатывать сырье любой плотности.
Сок, поступающий из соковарки, сразу готов к употреблению. Дополнительная его пастеризация не требуется. Напиток отличается прозрачностью и чистотой, в нем не содержится мякоти.
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