Когда и как лечить передние зубы

Чтобы зубы не тревожили, были здоровыми и выглядели привлекательно, нужно вовремя обращаться к врачу. Современная медицина, качественные материалы и новые технологии предоставляют возможность сохранить функциональность зубного ряда и его здоровый вид. При серьезных случаях может понадобиться установка имплантов и протезов. Лечение передних зубов – востребованная услуга в клиниках, поскольку эта часть чаще всего подвергается нагрузкам.

Каким болезням подвергаются передние зубы

Эмаль на резцах и центральных зубах достаточно тонкая. Поэтому из-за анатомических особенностей, несбалансированной еды, плохого ухода зубы могут иметь определенные заболевания.

Кариес

Сначала происходит деминерализация тканей, а потом разрушение внутренних тканей из-за патогенных организмов. Болезнь делится на несколько стадий:



Поверхностная. Цвет зубов меняется, больно есть сладкое или соленое, резкая реакция на холодную и горячую температуры еды и напитков.



Средняя. Происходит воспаление в эмали и дентинных соединениях, выраженные болевые ощущения.



Глубокая. Патогенные организмы попадают в пульпу, боль становится постоянной.



Запущенная. На этом этапе может возникнуть флюс, периодонтит, фолликулярная киста или пульпит.



В этом случае вариантом лечения является пломбирование каналов. Если кариес только начинается в виде пятна, то для этого применяют специальные бальзамы и пасты. На начальной или средней стадии используют витальный способ. Корень извлекается и устанавливается пломба. При глубоком кариесе нерв удаляют, вводят специальные препараты и пломбируют. Для передних зубов берут композит, который отражает свет, или силикатный цемент. С помощью анестезии такая процедура происходит в максимально комфортных условиях.

Зубной камень

В составе камня есть кальций, магний, кремний и патогенные организмы. Это накопление давит на десну, создает место между зубом и десной, где внутрь проникает инфекция.

Эрозия

Потемнение эмали под воздействием кислот. В запущенном варианте задевает твердые ткани, дентин.

После осмотра и рентгеновского снимка для лечения может понадобиться установка виниров, коронок или имплантов. Виниры используют, когда инфекция задела корень. Коронки нужны, когда нет возможности восстановить передний ряд. Коронку ставят на имплантат. Перед этим происходит формирование десны и вживление ненастоящего корня.

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