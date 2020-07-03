Когда и как лечить передние зубы

Чтобы зубы не тревожили, были здоровыми и выглядели привлекательно, нужно вовремя обращаться к врачу. Современная медицина, качественные материалы и новые технологии предоставляют возможность сохранить функциональность зубного ряда и его здоровый вид. При серьезных случаях может понадобиться установка имплантов и протезов. Лечение передних зубов – востребованная услуга в клиниках, поскольку эта часть чаще всего подвергается нагрузкам.
Эмаль на резцах и центральных зубах достаточно тонкая. Поэтому из-за анатомических особенностей, несбалансированной еды, плохого ухода зубы могут иметь определенные заболевания.
Сначала происходит деминерализация тканей, а потом разрушение внутренних тканей из-за патогенных организмов. Болезнь делится на несколько стадий:
В этом случае вариантом лечения является пломбирование каналов. Если кариес только начинается в виде пятна, то для этого применяют специальные бальзамы и пасты. На начальной или средней стадии используют витальный способ. Корень извлекается и устанавливается пломба. При глубоком кариесе нерв удаляют, вводят специальные препараты и пломбируют. Для передних зубов берут композит, который отражает свет, или силикатный цемент. С помощью анестезии такая процедура происходит в максимально комфортных условиях.
В составе камня есть кальций, магний, кремний и патогенные организмы. Это накопление давит на десну, создает место между зубом и десной, где внутрь проникает инфекция.
Потемнение эмали под воздействием кислот. В запущенном варианте задевает твердые ткани, дентин.
После осмотра и рентгеновского снимка для лечения может понадобиться установка виниров, коронок или имплантов. Виниры используют, когда инфекция задела корень. Коронки нужны, когда нет возможности восстановить передний ряд. Коронку ставят на имплантат. Перед этим происходит формирование десны и вживление ненастоящего корня.
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