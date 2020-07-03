Выбор опалубки перекрытий в строительной отрасли

Опалубка – вспомогательная каркасная система, применяемая на начальных циклах строительства объектов жилого, промышленного коммерческого назначения. Она помогает придать определенную форму конструкциям ЖБИ, сохранить заданные габариты и расположение элементов в пространстве. Среди компаний, занимающихся строительством зданий разноплановой архитектуры, аренда опалубки разных видов пользуется большой популярностью. Для каждого объекта требуется индивидуальный набор компонентов, подбираемых на основании расчетов и проектных данных, поэтому покупать собственное оборудование экономически нецелесообразно.

Виды опалубки перекрытий

Опалубка перекрытий представлена несколькими модификациями:

рамная конструкция (на клиночных или чашечных лесах);

на объемных стойках;

на телескопических стойках.

Рамная опалубка – самый простой вид конструкции, состоящей из минимального количества элементов и одной единственной рамы.

Объемная стойка – система, включающая такие элементы как опалубочное основание, набор вертикальных элементов (стойки, домкраты) и горизонтально расположенных ригелей.

Опалубка на телескопических стойках – многофункциональная трансформируемая система, состоящая из металлических стоек, деревянных балок, ламинированной палубы и сборных элементов.

При выборе элементов конструкции учитываются технические характеристики здания (сооружения), на основании которых рассчитывается суммарная нагрузка на систему, определяется расстояние между стойками и продольными балками, толщина перекрытия. Чтобы аренда опалубки перекрытий окупилась, необходимо использовать качественное оборудование от надежных поставщиков.

Аренда опалубки от компании «Капитал Рент»

«Капитал Рент» предоставляет в аренду опалубку перекрытий от производителей Peri, Doka, Meva с оказанием услуг по сборке, демонтажу, техническому консультированию, инженерному сопровождению.

Doka – мировой поставщик высокотехнологичных опалубочных систем, используемых при строительстве высотных зданий, промышленных объектов и сооружений сложных форм.

Peri и Meva – немецкие производители опалубочного оборудования для жилого, коммерческого промышленного сектора.

Наша компания более 10 лет специализируется на предоставлении опалубки в аренду, оказывая комплексные услуги строительным компаниям разного уровня. В список объектов, которым поставлялась опалубочное оборудование, входят Екатерининский собор в Пушкине, Ладожский вокзал, кинический комплекс в Песочном, порт в Усть-Луге и другие масштабные строения. Мы гарантируем высокое качество строительных конструкций и монтажных работ.

Заказ на поставку опалубки можно оформить на сайте http://opalubka-spb.ru, по электронной почте 5985572@mail.ru или по телефону +7 (812) 918–86–75.

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