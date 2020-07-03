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Отзывы о компании СК-Бобёр

08 июля 2020 15:49  [13]

Уклеин Сергей Геннадьевич г. Москва

Отзыв от 10.09.2019
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Заказывал строительство деревянной бани из бруса в СК "Бобёр". Могу выделить следующие преимущества заказа именно в этой компании: - хорошая цена на весь комплекс работ, заплатил и забыл, никаких сверх начислений, смета оговаривается заранее и не поднимается в процессе выполнения работ; - быстро выполняли все работы, отвлекались только на обед; - спокойно мне разъясняли все нюансы, несмотря на то, что я разъяснял каждый этап, который мне не был понятен.

Шевченко О.П.

Отзыв от 02.05.2019
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Строили дом по каркасной технологии с бригадой от компании "Бобер". Я человек очень щепетильный, для меня, как говорится, важно качество, а не скорость. Компанию посоветовал друг, поисками в интернете не баловался, чтобы на халтуру не нарваться. Связался с приятным молодым человеком, он мне подробно расписал стоимость. Через него вызвали бригаду, которая установила опорно столбчатый фундамент. Строились 11 дней, я сам лично контролировал каждый этап. Хотя, если честно, в этом не было необходимости, мой совет: на время стройки займитесь чем-то полезным, в отпуск съездите, работу доделайте какую-то, короче, найдите себе занятие. Рабочим по два раза повторять не надо, сказал, уехал, вернулся, получил крутую хату. После такого нашего сотрудничества могу выделить следующие плюсы: 1. Недорогое строительство около 500 тыс., учитывая скорость и качество работ. 2. Парни нормально отвечали на все вопросы, хоть теперь я понимаю, что узнавал даже то, что в принципе и загуглить можно было и не доставать людей. 3. Понравилось общение с менеджером, доброжелательность и участливость, это большой плюс. 4. Никаких непонятных перекуров, задержек. Все четко, быстро и хорошо. 5. Смета, которая была вписана в договоре, не изменилась после конца стройки. 6. Материал, который привезли, я сам лично просматривал. Качественный и ровный, к нему тоже нареканий не было. В общем, хотите хорошую хату за несколько дней - заказывайте смело! Ребята, вам спасибо. Баньку тоже у вас закажу в следующем году.

Виталий Петрович Подмосковье

Отзыв от 06.11.2018
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Все очень понравилось, строили каркасную баню, теперь есть где отдохнуть. Спасибо!

Елена Анатольевна Москва

Отзыв от 16.08.2018
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Сейчас обращаемся к компании «Бобер» второй раз уже, прошлый каркасный домик нам построили быстро и качественно, уже скоро два года как живем, вообще никаких проблем. Муж сначала боялся что трещины и лопины будут, холодно тоже что будет, все ходил с рулеткой мерил бревна. Бригадира вопросами замучили, благо он нормальный, все понимал, прикалывался даже. В итоге все отлично просто, обращаемся второй раз за баней.

Добрикова Алина Витальевна. г. Москва

Отзыв от 25.07.2018
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В СК «Бобер» обратились по совету соседей, которые в 2017 году заказывали строительство дома. Несмотря на то, что находили компании, которые предлагали немного меньшую стоимость на строительство дома, решили, что будем обращаться именно сюда, потому что лично убедились в высочайшем профессионализме специалистов и главное – качественном результате. Выбрали проект «Радомир» - дом из бруса 6х6, общая площадь 60 квадратов, один этаж и мансарда. Стоимость проекта составила чуть более полумиллиона рублей, дополнительно оплачивали земляные работы, установку фундамента. В качестве кровли выбрали базовый вариант – ондулин, хотя сейчас бы за дополнительную оплату все же выбрали металлочерепицу. Что очень порадовало – дверные и оконные проемы, входная металлическая дверь (вполне крепкая и основательная) и собственно деревянные оконные рамы нам достались бесплатно. Утепление и пароизоляция также входят в стоимость проекта. По времени строительства вложились в 2 недели. После полугода эксплуатации дома усадку или дефекты не обнаружили.

Юрий и Татьяна Подмосковье

Отзыв от 02.06.2018
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Заказывали баню из бруса «Бажена». В процессе строительства мы внесли небольшие изменения в стандартный проект, это не повлияло на итоговую стоимость. Хотим поблагодарить мастеров строительной компании за соблюдение сроков. Мы остались довольны работой, всё получилось, как и планировали.

Олег Витальевич Василенко

Отзыв от 19.05.2018
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Давно мечтал построить свой дом. Сразу решил, что он будет из дерева. Во-первых, это экологически чистый и безопасный материал, во-вторых, он хорошо прогревается и сохраняет тепло надолго, можно экономить на отоплении. В СК "Бобёр" заказал каркасный дом "Берислав" за 666 тысяч рублей, площадью 6х6 м (72 м2). Это очень порадовало наш скромный бюджет, потому что купить квартиру за такую сумму было нереально. Дом с площадью 72 квадратных метров построили за 20 дней, по-моему, шикарно. Уже второй год живём там сами и размещаем своих гостей без проблем. Плюсы: хорошая цена, скорость постройки, экологичность материала. Минусы: за любым деревом нужно регулярно ухаживать. Рекомендация другим: однозначно рекомендую.

Светлана Горобец

Отзыв от 24.04.2018
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Это самое спонтанное решение за всю мою жизнь. Приехала с подругой в офис СК-Бобер, и пока она общалась с менеджером по поводу своего заказа, я пила кофе и листала фотографии с проектами домов. Увидела «Вечезар» и потеряла покой и сон. Через два дня уже вместе с мужем сидели в том же офисе и обсуждали детали своего будущего дома со специалистами. Дом моей мечты нам поставили очень быстро, хотя для меня это время казалось тянулось бесконечно. Я каждый день приезжала на участок, любовалась, и представляла, как уже совсем скоро я буду обустраивать наше семейное гнездышко. И знаете, дом получился великолепным. Таким, каким я его увидела на картинке. Что больше всего понравилось — профессионализм менеджеров и проектировщиков, скорость и чистота работы строителей, но самое главное отсутствие предоплаты. Больше всего мы с мужем переживали, что вложим деньги в строительство, и это затянется на годы. А тут пришлось платить уже когда материалы привезли на участок. Очень рады сотрудничеству. Сейчас планируем заказывать баню, конечно, в этой же компании.

Дом из бруса

Шадрухин С. А. г. Москва

Отзыв от 13.02.2018
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Никаких проблем по ходу выполнения работ не возникало, сотрудники сервиса, и мастера бригады общаются корректно и понятно, поясняют все моменты и отвечают на вопросы. Бригадиру Денису особенное спасибо, он молодец.

Торопов Владислав Григорьевич.

Отзыв от 01.09.2017
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Добрый день! Хочу выразить свою искреннюю признательность СК «Бобер» за их работу, профессионализм и ответственность. Второй год используем практически круглогодично эксплуатируем загородный дом по проекту «Колояр». Отдельно хочу отметить безупречное качество материалов (профилированный брус) и сборки конструкции, продуманную и удобную планировку. В этом доме уже пережили почти полностью 2 зимы и никаких претензий по теплоте, прогреву, пароизооляции. В нем действительно комфортно находиться даже на протяжении длительного периода времени. На данный момент подумываем о полноценном переезде загород и совершенно ничего не хочется менять или дополнять. Мы очень рады, что доверили именно вам строительство своего дома! Желаем всего наилучшего, благодарных клиентов и развития!

Владимир Алексеевич

Отзыв от 22.07.2017
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Обращался в «СК-Бобер» для строительства загородного дома из бруса «Колояр». Были сомнения в отношении окончательной его стоимости. Опасения оказались напрасными, работали по договору. Уложились в запланированный бюджет без дополнительных вложений.

Козлова Юлия Андреевна

Отзыв от 07.04.2017
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Давно мечтала о каркасном доме. В этом плане компания "Бобёр" предоставила нам самое большое количество проектов для выбора, разных планировочных решений и способов отделки. Менеджер заверила, что "каркасники" у них возводятся постоянно, нам даже в очередь пришлось стать, чтобы компания изготовила материал на заказ. Но это ожидание, в принципе, окупилось скоростью застройки и в целом невысокой стоимостью. Наш зимний дом 108 м квадратных обошёлся что-то около миллиона руб. Контролировал работу муж, поэтому я особо не вникала в цифры. Визуальной составляющей очень довольна, внешнюю отделку мы сделали блок-хаусом, внутри все обшили вагонкой. Классно еще, что усадка в таких домах не происходит. В целом, из плюсов могу отметить высокое качество, цену и широкий ассортимент проектов, а из минусов — необходимость ожидания изготовки материала.

Минникова Ирина Александровна

Отзыв от 11.10.2016
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Хотела написать отзыв, но муж сказал сначала проверить баньку на "прочность":) Вчера мы первый раз в ней парились. Топится быстро, нагревается хорошо, жара много, никуда тепло не уходит. Муж часа 2 уходить оттуда не хотел, грелся и радовался своему решению построить баню. Могу с уверенностью сказать, что в вашей фирме не ошиблась, у вас работают действительно мастера своего дела. Надеюсь, что это баня прослужат вам очень долго. По секрету скажу, что все друзья выстроились к нам в очередь хорошенько попариться. Так что ждите нас снова :)

Логашкин Евгений Валерьевич г. Сосново

Отзыв от 29.03.2017
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Заказывал дом из бруса с мансардой по типовому проекту. Сроки работ, указанные в договоре, полностью соблюдены – за вычетом трех праздничных дней. В общем, на установку домика ушло пять недель, что, опять же, в соответствии с техническим заданием. В работе использовался качественный материал, брус один к одному, практически без брака. Понравилась обратная связь от бригадира, люди работали добросовестно и профессионально. В целом, работой «бобра» оказался доволен, у мастеров и сотрудников сервиса хорошее отношение к заказчику.

Игорь Геннадьевич г. Рязань

Отзыв от 29.02.2017
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Я считаю, что дома из бруса самые красивые, особенно если построены качественно. Ребята из СКБобер, спасибо вам большое, живу в новом доме достаточно давно, все прекрасно, внутри тепло, ничего не полопалось и не покосилось, усадки никакой не было. Просто надо выбирать надежного подрядчика. Мне Бобер построил, живу спокойно и радуюсь. Спасибо!!

Андрей Сиверов г. Москва

Отзыв от 14.02.2017
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Прошлой осенью заказали баньку. Ребята все сделали быстро и качественно. Подсказывали что и как лучше сделать. Полностью довольны результатом – с удовольствием паримся сами и друзьями. Рекомендую.

Анатолий Анатольевич. г. Обнинск

Отзыв от 12.03.2016
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Прошлым летом заказали строительство бани в СК «Бобер». Проект «Варна», из бруса, 4х6. Работы велись быстро, аккуратно (все зеленые насаждения, клумбы на участке не пострадали). Качество материалов хорошее, работники сдали объект вовремя. Единственное – можно было бы чуть дешевле ценник установить. Тогда все было просто идеально. В целом, баней довольны – нареканий и претензий не имеем.

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