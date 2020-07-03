Отзывы о компании СК-Бобёр

Строили дом по каркасной технологии с бригадой от компании "Бобер". Я человек очень щепетильный, для меня, как говорится, важно качество, а не скорость. Компанию посоветовал друг, поисками в интернете не баловался, чтобы на халтуру не нарваться. Связался с приятным молодым человеком, он мне подробно расписал стоимость. Через него вызвали бригаду, которая установила опорно столбчатый фундамент. Строились 11 дней, я сам лично контролировал каждый этап. Хотя, если честно, в этом не было необходимости, мой совет: на время стройки займитесь чем-то полезным, в отпуск съездите, работу доделайте какую-то, короче, найдите себе занятие. Рабочим по два раза повторять не надо, сказал, уехал, вернулся, получил крутую хату. После такого нашего сотрудничества могу выделить следующие плюсы: 1. Недорогое строительство около 500 тыс., учитывая скорость и качество работ. 2. Парни нормально отвечали на все вопросы, хоть теперь я понимаю, что узнавал даже то, что в принципе и загуглить можно было и не доставать людей. 3. Понравилось общение с менеджером, доброжелательность и участливость, это большой плюс. 4. Никаких непонятных перекуров, задержек. Все четко, быстро и хорошо. 5. Смета, которая была вписана в договоре, не изменилась после конца стройки. 6. Материал, который привезли, я сам лично просматривал. Качественный и ровный, к нему тоже нареканий не было. В общем, хотите хорошую хату за несколько дней - заказывайте смело! Ребята, вам спасибо. Баньку тоже у вас закажу в следующем году.