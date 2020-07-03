Дверь-пенал: удобно и практично

Дверь пенал — это достойная альтернатива классическим распашным конструкциям. Она устанавливается там, где надо сэкономить пространство, а также в современных интерьерах, если нужно сделать ее незаметной.

Особенности конструкции

Такая дверь состоит из следующих элементов:

само дверное полотно;

кассета-пенал, куда прячется дверь;

дверные ручки;

ограничитель движения;

ролики и направляющие.

Некоторые производители комплектуют конструкцию еще и дверной коробкой, однако теперь это встречается редко.

Какие бывают виды?

Раздвижная дверь пенал может быть следующих типов:

по количеству створок — одно- и двустворчатая;

по форме — классическая, «невидимка», телескопическая, полупенал, радиусная;

по типу пенала — на одну и две двери.

Классические одностворчатые двери монтируются на стену толщиной от 10 см и более. Есть варианты с открывающимся полотном влево или вправо. Двустворчатые двери предназначены для гостиных и других просторных помещений. При этом некоторые пеналы позволяют устанавливать розетки и выключатели.

Двери-невидимки полностью сливаются с окружающим фоном. Это достигается за счет того, что дверной проем дополнительно не обрамляется наличниками. А само полотно в таком случае или выкрашивается той же краской, что и стены, или покрывается соответствующими обоями.

Телескопическая модель ставится, когда пространство не допускает монтажа пенала для классической двустворчатой. Здесь с одной стороны сразу монтируются 2 полотна, выезжающие друг за другом.

Полупенал — это конструкция, полотно двери которой включает раздвижную и распашную части. Как правило, она подходит для помещений тесных и маленьких.

Радиусная дверь предназначена для стен, имеющих скругленную форму.

Также существуют пеналы, предназначенные сразу для двух дверей. В этом случае дверные полотна раздвигаются в разные стороны из одной конструкции. Устанавливаются они в узких и тесных помещениях — коридоре, санузле, ванной.

Особенности монтажа

Раздвижные двери межкомнатные монтируются непосредственно в стену, если пенал изготовлен заводским путем, и позволяет ширина стены. В других случаях требуется установка так называемой фальшстены.

При этом заводские металлические пеналы, как правило, предусматривают возможности для проведения последующего ремонта: замены роликов и прочих деталей.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.