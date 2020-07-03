"Единая Россия" выдвинула кандидатов на выборы в Думу Нижнего Новгорода Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатов для участия в выборах депутатов Думы Нижнего Новгорода, которые пройдут в сентябре этого года. Такое решение было принято сегодня, 8 июля, в ходе очередной конференции. В список кандидатов вошли победители электронного предварительного голосования, которое прошло в регионе с 25 по 31 мая, напомнили в НРО партии.

Как отметил секретарь НРО партии "Единая Россия, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предстоящая избирательная кампания позволит кадрово укрепить позиции выборных органов, привлечь в органы власти квалифицированных специалистов, способных решать сложнейшие задачи и владеющих передовыми методами и формами управления экономическими, социальными и общественными процессами.



"Очень важно, что поддержкой жителей кандидаты смогли заручиться в ходе предварительного голосования. В этом году участникам пришлось работать в новых условиях, связанных с ограничениями из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Отмечу, что пандемия стала одной из значимых особенностей общероссийского масштаба, влияющих на предстоящий избирательный цикл. Сейчас важно, чтобы все предпринимаемые меры на уровне региона, каждого города и населенного пункта отразились на восстановлении доходов населения, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса. Это приоритет нашей работы, в том числе тех людей, которые будут избраны жителями в сентябре. Речь идет о партийном и депутатском реагировании на запросы представителей промышленности и предпринимательских структур, предложения граждан по развитию городской среды и общественных пространств, совершенствованию системы образования, дорожной и транспортной инфраструктуры, формированию гражданского общества. Сегодня у партии серьезный опыт для решения поставленных задач", - подчеркнул Глеб Никитин.

В НРО партии напомнили, что "Единая Россия" – первая и на данный момент единственная партия в стране, которая перед основными выборами проводит предварительный отбор кандидатов, опираясь на мнение жителей. Всего в праймериз приняли участие 37 709 нижегородцев, а итоговая явка составила 3,71% от общего числа избирателей Нижнего Новгорода.

В сентябре в Нижегородской области пройдут выборы разных уровней с замещением более чем 1 700 мандатов. С полным списком кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода, можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского регионального отделения партии.