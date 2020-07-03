Производство профилей из алюминиевых сплавов хотят создать на Бору за 1,1 млрд рублей Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "Завод Формпласт" планирует инвестировать 1,09 млрд рублей в создание комплекса по производству прессованных профилей из алюминиевых сплавов в городе Бор. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил компании земельный участок для создания данного производства. Площадь участка составляет 164 тысячи кв. метров.

Предполагается, что строительство комплекса займет три года.

ООО "Завод Формпласт" является производственной компанией, зарегистрированной на Бору. Сейчас работает на рынке товаропроизводителей универсальных изделий из пенополистирола.