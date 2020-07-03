Последние новости рубрики Бизнес
08 июля 2020 18:22  [58] Производство профилей из алюминиевых сплавов хотят создать на Бору за 1,1 млрд рублей
08 июля 2020 16:28  [137] Судебные процессы не повлияют на строительную деятельность компании ООО "Каркас Монолит" в Нижнем Новгороде
08 июля 2020 16:09  [131] Нижегородское производство комплектующих для смартфонов и компьютеров признали социальным
07 июля 2020 18:20  [252] Глеб Никитин предложил снизить ставку НДС для гостиниц с 20% до 7%
07 июля 2020 16:48  [362] Поставщик стройматериалов подал заявление о банкротстве на нижегородского застройщика
07 июля 2020 12:54  [696] Расширение экономической деятельности: нижегородскими ТОСЭР заинтересовались новые инвесторы
07 июля 2020 11:04  [464] Чем поможет искусственный интеллект: "Ростелеком" представил современные решения на бизнес-форуме в Нижнем Новгороде
07 июля 2020 11:00  [268] НБД-Банк проведет бесплатный образовательный вебинар 8 июля
07 июля 2020 10:26  [289] Первые нижегородские компании с лицензией на подакцизные товары получили субсидии
07 июля 2020 10:01  [340] Сотрудники Нижегородской таможни возбудили уголовное дело против директора фирмы, вывозившей лес в Китай
Бизнес

Производство профилей из алюминиевых сплавов хотят создать на Бору за 1,1 млрд рублей

08 июля 2020 18:22  [58] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "Завод Формпласт" планирует инвестировать 1,09 млрд рублей в создание комплекса по производству прессованных профилей из алюминиевых сплавов в городе Бор. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил компании земельный участок для создания данного производства. Площадь участка составляет 164 тысячи кв. метров.

Предполагается, что строительство комплекса займет три года.

ООО "Завод Формпласт" является производственной компанией, зарегистрированной на Бору. Сейчас работает на рынке товаропроизводителей универсальных изделий из пенополистирола.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph