Новый детсад планируется построить в историческом центре Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Новый детсад планируется построить в историческом центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление земельного участка для строительства детского сада. Он расположится в районе д.232 на ул.М.Горького.

Заявителем выступает МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода". Площадь участка составляет 7,7 тысяч кв. метров. Стоимость его строительства оценивается в 270 млн рублей.

Предполагается, что возведение объекта займет один год.