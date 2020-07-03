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Новый детсад планируется построить в историческом центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сегодня совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление земельного участка для строительства детского сада. Он расположится в районе д.232 на ул.М.Горького.
Заявителем выступает МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода". Площадь участка составляет 7,7 тысяч кв. метров. Стоимость его строительства оценивается в 270 млн рублей.
Предполагается, что возведение объекта займет один год.
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