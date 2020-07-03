Одобрено строительство медучреждений в Кстовском районе

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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 8 июля одобрил заявки администрации Кстовского района на участки для строительства двух медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Эти учреждения планируется построить в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Речь идет об офисе врачей общей практики в с.Шелокша. Площадь участка для него составляет 2 тысячи кв. метров. Стоимость возведения объекта оценивается в 12 млн рублей, а построить его хотят за два года.
Также планируется построить врачебную амбулаторию в д. Новоликеево. Для амбулатории потребовался участок площадью 2 тысячи кв. метров, для строительства необходимо 40 млн рублей и два года.
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