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Общество

Одобрено строительство медучреждений в Кстовском районе

08 июля 2020 19:24  [92] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 8 июля одобрил заявки администрации Кстовского района на участки для строительства двух медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Эти учреждения планируется построить в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Речь идет об офисе врачей общей практики в с.Шелокша. Площадь участка для него составляет 2 тысячи кв. метров. Стоимость возведения объекта оценивается в 12 млн рублей, а построить его хотят за два года.

Также планируется построить врачебную амбулаторию в д. Новоликеево. Для амбулатории потребовался участок площадью 2 тысячи кв. метров, для строительства необходимо 40 млн рублей и два года.

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