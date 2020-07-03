Нижегородец, избивший и ограбивший массажистку после сеанса, получил 5 лет колонии Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил к пяти годам колонии 35-летнего жителя Нижнего Новгорода, который избил и ограбил массажистку. Об этом сообщили в прокуратуре Сормовского района.

Суд установил, что осужденный пришел на сеанс массажа к 37-летней жительнице Сормовского района вечером 4 октября 2019 года. После оказания услуги, мужчина схватил потерпевшую, начал душить и избивать, в том числе найденной в квартире гантелью. От ударов женщина потеряла сознание.

Пока она пребывала в бессознательном состоянии, мужчина обыскал квартиру, нашел драгоценности и собрался покинуть с ними место преступления, но в это время в дверь начали стучать соседи, которые услышав крики женщины, вызвали полицию и попытались выломать дверь. Осужденный выбежал на балкон, а пришедшая в себя потерпевшая закрыла дверь балкона на задвижку и впустила соседей и полицию, сотрудники которой составили в отношении мужчины протокол.

Позже выяснилось, что массажистка получили от мужчины повреждения средней тяжести, а сумма украденных драгоценностей составила 22 тысячи рублей.

При этом мужчина ранее не был судим, однако являлся безработным.

Суд признал его виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба и совершении разбойного нападения на женщину.