Регистрация на молодежный форум "iВолга 2020" началась в регионах ПФО Культура и отдых

Регистрация на молодежный форум iВолга 2020 началась в регионах ПФО

Регистрация на молодежный форум "iВолга 2020" началась в регионах ПФО. Об этом сообщают организаторы.

Форум "iВолга" в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа. На платформе сайта будут реализованы образовательная и культурно-досуговая программы, а также конкурс грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и конкурс проектов Росмолодежи. Грантовый фонд окружного конкурса проектов в этом году составит более 10 млн рублей.

Старт регистрации на форум был дан накануне Дня молодежи России,

26 июня. Для участия необходимо подать заявку до 20 июля через личный кабинет в АИС "Молодежь России", а затем пройти отбор, после которого предоставляется доступ ко всем активностям форума и право на участие в окружном конкурсе проектов. Для тех, кто еще не готов быть активным участником, предусмотрена возможность стать зрителем.

В рамках образовательной программы форума будут организованы лекции и тренинги, семинары и встречи с почетными гостями. Программа включает в себя четыре тематических направления: смену "Наша Победа" посвященную 75-летию окончания Великой Отечественной войны, смену "Территория для жизни", предназначенную для молодых людей, желающих реализовать себя в сфере экологии, градостроительства, архитектуры, смену "Мой бизнес", направленную на приобретение теоретических знаний и практических навыков реализации собственного бизнеса, и смену "Наука и цифровые технологии", посвященную современным исследованиям и научно-практическим разработкам.

Молодых людей на форуме ждут элементы геймификации, система поощрений, основанная на рейтинге участников, а также чаты и интерактивы, обеспечивающие нетворкинг.

Материалы форума – лекции экспертов, дискуссии, семинары - будут оперативно выкладываться на сайт "iВолги", для того чтобы каждый мог получить максимум полезной информации, способствующей личному развитию и приобретению новых навыков.

Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Организатором форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.