Более 1600 нижегородцев будет временно трудоустроено за счет федеральной поддержки Бизнес

Более 1600 жителей Нижегородской области будет временно трудоустроено за счет федеральной поддержки. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства выделены из резервного фонда федерального правительства, которое помогает регионам создать временные рабочие места для граждан, потерявших работу или находящихся под угрозой увольнения.

"Нижегородской области выделено более 76 миллионов рублей. Благодаря этим средствам появится возможность организовать дополнительную временную работу для граждан, которые столкнулись с трудностями. Некоторые организации перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли решение о сокращении персонала или вообще на время приостановили работу. Государственная поддержка поможет организациям сохранить кадровый потенциал", - объяснил Глеб Никитин.

Благодаря федеральной поддержке региональные власти смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них временного трудоустройства. Размер компенсации будет складываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Вместе с тем, глава региона подчеркнул, что с середины июня в Нижегородской области замедлился рост регистрируемой безработицы.

"Первое снятие ограничительных мер и стабилизация уровня заболеваемости оказали позитивное влияние на рынок труда, хотя ситуация в сфере занятости пока остается напряженной. Так, если в мае еженедельные темпы прироста численности безработных составляли около 4,5 тысячи человек, то в последнее время на учет в качестве безработных встают в среднем по 2,2 тысячи в неделю", - рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что предприятия Нижегородской области только начинают выходить из режима ограничений. Меры поддержки бизнеса на государственном уровне помогают сохранять рабочие места и сдерживать рост численности безработных.

"Мы сделали целый ряд шагов, чтобы стимулировать компании для сохранения рабочих мест, в том числе приняли меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Например, ввели прямые безвозмездные субсидии в размере МРОТ на выплату зарплат на каждого из сотрудников, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства. Сейчас поэтапно снимаются ограничения в целом ряде отраслей, в торговле, промышленности. Крайне важно сохранять постоянный контроль за ситуацией, а если потребуется - оперативно реагировать, чтобы не оставить людей без поддержки, будь то наемные работники или предприниматели", - сказал губернатор.