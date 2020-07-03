Поврежденные емкости с жидкими нефтешламами обнаружены около озера на Бору Происшествия

Фото: Росприроднадзор

Поврежденные емкости с жидкими нефтешламами обнаружены около озера на Бору. Об этом сообщает региональное управление Росприроднадзора.

Несанкционированная свалка промышленных отходов выявлена в районе озера Круглое в ходе осмотра территории бывшей турбазы. Нефтешламы вытекали из емкостей на землю.

По данному факту Росприроднадзор начал административное расследование. Сейчас определяется класс опасности отходов и рассчитывается размер вреда, причиненного окружающей среде. Устанавливается собственник земельного участка.

По результатам проводимого расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности. В соответствии с действующим природоохранным законодательством им может грозить штраф до 400 тысяч рублей, а также будет предъявлен к возмещению ущерб окружающей среде.

Как пояснили в ведомстве, за последний месяц это уже второй подобный прецедент на территории области.