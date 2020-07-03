Житель Гагинского района украл ульи и использовал их в качестве декора Происшествия

Житель Гагинского района украл ульи и использовал их в качестве декора. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, ранее в полицию обратилась жительница села Березняки. Она рассказала полицейским о том, что с её земельного участка, недалеко от трассы "Гагино – Сергач", были похищены принадлежащие ей три улья. Ущерб составил 4 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание -лишение свободы на срок до 2 лет.

Выяснилось, что ульи похитил ранее судимый за мошенничество 34-летний житель Гагинского района. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

В ходе расследования подозреваемый своей причастности к совершению преступления не отрицал. Он сообщил полицейским, что улья были пустые - без пчёл и мёда. Он забрал их и поставил у себя в качестве декора. Похищенные ульи вернули хозяйке.

Расследование продолжается.