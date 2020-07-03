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Общество

Горячую линию по вопросам совпадения персональных данных организовали судебные приставы Нижегородской области

09 июля 2020 11:55  [349] Общество

Горячую линию по вопросам совпадения персональных данных организовали судебные приставы с 8 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.

Приставы разъясняют алгоритм действий при совпадении персональных данных граждан в исполнительном производстве.

Горячая линия организована с целью оказания правовой помощи населению по вопросам, связанным с ошибочной идентификацией граждан в качестве должников по исполнительным производствам.

В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения следует обратиться по номеру телефона горячей линии управления, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

Звонки принимаются ежедневно по номеру: (831) 223-99-56.

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