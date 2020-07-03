Рейсовый автобус загорелся на Борском мосту утром 9 июля Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рейсовый автобус загорелся на Борском мосту утром 9 июля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании автобуса поступило в 10:23. Пожар начался во время движения транспортного средства. В результате огонь повредил его на площади 7 кв.м. Около 11:00 пожар потушили.

Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал.

(Видео из группы "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте)