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Происшествия

Рейсовый автобус загорелся на Борском мосту утром 9 июля

09 июля 2020 12:04  [167] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рейсовый автобус загорелся на Борском мосту утром 9 июля 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании автобуса поступило в 10:23. Пожар начался во время движения транспортного средства. В результате огонь повредил его на площади 7 кв.м. Около 11:00 пожар потушили.

Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал.

(Видео из группы "Нижний Новгород Без цензуры" в соцсети ВКонтакте)
 

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