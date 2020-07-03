Лесопожарная станция III типа открылась в Уренском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Лесопожарная станция III типа открылась в Уренском районе. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на церемонии открытия станции.

Он отметил, что Нижегородская область занимает третье место в России по охвату лесов видеонаблюдением.

Евгений Люлин добавил, что создание лесопожарной станции III типа в Уренском районе стало важным этапом модернизации системы охраны лесов от пожаров.

"Чтобы лесные пожарные могли быстро добраться до возгорания, по всей области создаются лесопожарные станции, - пояснил Евгений Люлин. - Это корпуса, оснащенные специализированной техникой, автомобилями, средствами связи. Сегодня в Нижегородской области работает более 40 таких станций разного типа, то есть с разным количеством оборудования. Например, станций III типа с максимальным количеством техники до сих пор в регионе было только три. Они открывались там, где риск возникновения лесных пожаров выше всего. Лесной фонд вблизи Уреня тоже считается пожароопасной территорией. Именно поэтому мы приняли решение открыть здесь лесопожарную станцию III типа".

В зону ответственности Уренской лесопожарной станции III типа будет входить территория Уренского, Ветлужского, Шахунского, Шарангского, Тонкинского и частично Варнавинского лесничеств.

В 2019 году Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология". Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития. По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".