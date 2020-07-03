Этап всероссийского фотоконкурса "Мое село" партии "Единая Россия" стартовал в Нижегородской области Политика

Региональный этап всероссийского фотоконкурса "Мое село" партии "Единая Россия" стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии. Участниками конкурса могут стать как сельские жители, так и горожане.

"Цель конкурса – приобщение граждан к национальным культурно-историческим традициям и нравственным устоям, пропаганда привлекательных черт и преимуществ сельского образа жизни, воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине, повышение престижа крестьянского труда, формирование активной жизненной позиции у сельских жителей. Приглашаю всех принять участие в этом конкурсе", - сказал региональный координатор федерального партпроекта "Российское село", председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Конкурс проводится по трем номинациям:

- "Образ сельской семьи": темой номинации является отражение традиций крепкой, многодетной, трудовой семьи и трудовых династий, крестьянского этикета, многообразной хозяйственной жизни крестьянского подворья, сочетания традиционных и современных черт в современном сельском быте;

- "Мое любимое село": в этой номинации необходимо отразить социально-культурную жизнь села, его неповторимый облик и достопримечательности, заботу жителей о его благоустройстве, красоту окружающей природы, традиции соседского общения и взаимовыручки;

- "Созидательный труд крестьянина": темой данной номинации является изображение человека-труженика, глубинной связи крестьянского труда с природой, уважением к земле, посевной и уборочной страды, радости урожая, появления потомства у животных, освоения новых технологий в сельском хозяйстве, естественного процесса приобщения к труду детей и трудового воспитания.

К участию в конкурсе приглашаются жители не моложе 14 лет, занимающиеся фотографией на профессиональной или любительской основе, не зависимо от проживания в сельской или городской местности.

Фотографии на региональный этап конкурса принимают до 25 августа 2020 года. Работы победителей регионального этапа будут представлены к участию на федеральный этап. Лучшие из них будут участвовать в фотовыставке, их авторы будут приглашены в Москву на награждение.

Более подробную информацию об условиях участия в региональном этапе конкурсе можно узнать на сайте, а также по телефону: (8-831) 415-99-00.