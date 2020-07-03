ЕРКЦ рекомендует воспользоваться дистанционными способами оплаты квитанций Общество

Квитанции ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) за июнь 2020 года доставлены в почтовые ящики жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района. Оплатить их рекомендуется до 25 июля включительно. Тогда платеж будет учтен при формировании квитанции за следующий месяц, пояснили в пресс-службе компании.

В условиях продолжающейся пандемии и действия противоэпидемических мер рекомендуется воспользоваться дистанционными способами оплаты квитанций без комиссии на сайте ЕРКЦ удобным для клиента способом:

- зарегистрироваться в Личном кабинете,

- без регистрации через сервис "Оплатить онлайн".

Инструкции об оплате квитанций на сайте размещены в разделе "Информационный помощник".

Кроме того, на сайте клиент может полностью или частично погасить имеющуюся у него задолженность за отопление и горячую воду.

Обращаться по вопросам начислений в квитанциях, передавать сведения об изменении количества проживающих и иные документы можно также на сайте ЕРКЦ либо в Личном кабинете, либо с помощью онлайн-сервисов "Передать показания", "Обратная связь".

Получить консультацию специалистов жители также могут по телефону Контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) с 08:00 до 20:00 без выходных.

Компания напоминает жителям о необходимости соблюдать сроки оплаты квитанций и не допускать роста задолженности. Своевременные платежи за отопление и горячую воду – основной источник финансирования работ по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. Компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.