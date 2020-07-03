И. о. председателя ЗС НО Ольга Щетинина провела прием граждан онлайн Общество

И.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина 9 июля провела прием граждан в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Обращения граждан касались вопросов благоустройства - освещения населенных пунктов, приведения в порядок дворовых территорий, оказания материальной помощи.

"В период пандемии мы продолжаем вести приемы граждан, используя все возможные варианты – общаемся и по видеосвязи, и по телефону. Сегодня было много вопросов, большинство из них касались благоустройства: это и освещение населенных пунктов, и благоустройство дворовых территорий. Искали варианты решения и индивидуальных проблем граждан", - сказала Ольга Щетинина.

Так, один из вопросов касался оказания содействия в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Ваче. Как пояснила Ольга Щетинина, в связи с пандемией строительство комплекса было временно приостановлено.

"Я знаю, как жители Вачского района ждут открытия ФОКа с бассейном. Обязательно будем рассматривать вопрос возобновления его строительства при формировании областного бюджета на 2021 год", - пояснила она.

Жительница Вачи Ирина Ивановна обратилась с вопросом организации дополнительного освещения в районе дома 41 по улице Больничная, по которому было сразу же принято положительное решение. Другой жительнице Вачи – Вере Алексеевне – была необходима помощь в приобретении ортопедической обуви. "Стоимость такой специальной обуви достаточно высока. Обязательно поможем с приобретением", - обещала Ольга Щетинина.

Кроме того, во время онлайн-приема прихожане Храма в честь Святителя Тихона Амафунтского и Великомученика Димитрия Солунского обратились с просьбой оказать содействие в приобретении и установке детской игровой площадки на территории, прилегающей к храму.

"Наш храм является центральным в Вачском районе. На базе храма действует воскресная школа, где обучаются дошкольники и дети школьного возраста. Территория храма уже благоустроена, огорожена, украшена множеством клумб. Молодые мамы с детьми с удовольствием там гуляют. Не хватает только игровой площадки. Мы в свою очередь готовы помочь с монтажом площадки, дальнейшим ее обслуживанием и благоустройством", - пояснили жители.

Ольга Щетинина поддержала инициативу - средства для реализации этого проекта будут выделены.

"Вместе с прихожанами мы обязательно решим этот вопрос. Мы уже не первый год реализуем в Вачском и Павловском районах области проект "Планета детства", в рамках которой во дворах населенных пунктов появляются новые детские игровые комплексы. Очень надеюсь, что после установки детской площадки на территории храма жители будут поддерживать на ней чистоту и порядок", - отметила в заключение и. о. председателя Законодательного собрания.