Руководство Нижнего Новгорода положительно оценивает подготовку города к отопительному сезону Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин оценил ход основного этапа подготовки АО "Теплоэнерго" к новому отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

План работ включает в себя профилактические ремонты оборудования котельных и гидравлические испытания сетей. Дмитрий Сивохин провел выездное совещание на территории крупнейшей котельной верхней части города - Нагорной теплоцентрали. Нагорная ТЦ снабжает теплом и горячей водой жителей Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода. Более трети трубопроводов, которые эксплуатирует "Теплоэнерго", приходится на сети от Нагорной ТЦ. Она обеспечивает 1 220 жилых домов, 113 социальных учреждений (школы, детские сады, больницы), 975 предприятий и организаций.

"В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, теплоэнергетики смогли приступить к проведению основных профилактических ремонтов, которые требуют отключения горячей воды, только в начале июля. В этом году на большинстве источников "Теплоэнерго" удалось снизить сроки остановки котельных до 10-12 дней. Считаю, что работа по уменьшению сроков отключения горячей воды там, где это технологически возможно, должна продолжаться без ущерба при подготовке к зимнему периоду", - заявил Дмитрий Сивохин.

Как сообщает пресс-служба, Дмитрий Сивохин положительно оценил ход масштабной реконструкции Нагорной теплоцентрали, где идет капитальный ремонт оборудования и помещений, призванный повысить показатели надежности, экономичности и экологичности работы источника. Работа идет в графике: на площадке одновременно задействованы свыше десяти подрядных организаций.

Сроки подготовки городского теплоэнергетического комплекса к зиме обозначены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и находятся на контроле исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.