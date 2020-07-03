Нижегородская область поднялась сразу на 39 позиций в рейтинге состояния инвестклимата Экономика

Нижегородская область поднялась сразу на 39 позиций в национальном рейтинге состояния инвестклимата, войдя в топ-20 и заняв 18-е место. Об итогах рейтинга президенту России Владимиру Путину рассказала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева 9 июля 2020 года на заседании наблюдательного совета агентства.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вхождение в топ-20 инвестиционного рейтинга - успех всего региона.

"Всего за год Нижегородской области удалось преодолеть в рейтинге почти 40 позиций и войти в двадцатку лучших. Этому предшествовала большая работа по улучшению инвестиционного климата. Для меня очень важно, что при формировании рейтинга учитываются абсолютно четкие и понятные критерии, совпадающие с мнением предпринимательского сообщества. Хочется поблагодарить команду Агентства стратегических инициатив за методическую поддержку, которая позволила нам принимать управленческие решения в интересах инвесторов", - сказал Глеб Никитин.

"За прошедшее время было сделано очень много. Введен институт инвестиционных уполномоченных, созданы две ТОСЭР, упрощен ряд административных процедур. В этом году стартовало создание особой экономической зоны "Кулибин". Я лично регулярно встречаюсь с предпринимательским сообществом, обсуждаю с ними острые темы. Инвестиционный рейтинг – важный сигнал для инвесторов о том, что в Нижегородской области можно и нужно работать", - добавил глава региона.

Рейтинг оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимателей. Он включает такие направления оценки, как скорость и легкость административных процедур (разрешения на строительство и регистрации права собственности), наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.

"В этом году половина регионов улучшили свой интегральный индекс по сравнению с прошлым годом, 31 из них демонстрируют устойчивый рост второй год подряд", - отметила Светлана Чупшева.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ОЭЗ в Дзержинске, две ТОСЭР - в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.