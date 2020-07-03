Где найти предложения образовательных онлайн-платформ в Интернете

Сегодня существует большое количество образовательных платформ. Они обучают онлайн в Интернете. На агрегаторе Konevy представлены их предложения. На сайте большая база различных курсов и онлайн программ по различным дисциплинам и предметам. Здесь можно найти обучающие платформы для школьников и студентов, для повышения квалификации в различных профессиях.
Основные категории агрегатора
Каждая категория включает подкатегории. В них представлены тысячи предложений обучающих платформ. Это курсы и программы для изучения различных дисциплин и предметов онлайн в Интернете.
Популярные платформы для обучения
Это далеко не полный список платформ, представленных на сайте агрегатора. Их намного больше. Пользователь может найти подходящий вариант и записаться на курс или программу обучения.
Как работает агрегатор
Найти нужную программу или курс можно через поисковую строку или по категории. В подкатегориях можно использовать фильтры для поиска по критериям. Например, по стоимости, форме обучения, названию платформы, уровню знаний, создателю курса и пр.
В результате поиска будет выдан перечень образовательных курсов и программ. Из него намного легче выбрать оптимальное для себя решение. Каждое предложение снабжено описанием, в котором указана информация о преимуществах и особенностях, пр. В нем можно найти рейтинг и отзывы реальных слушателей. Это также помогает с выбором.
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