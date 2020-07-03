Где найти предложения образовательных онлайн-платформ в Интернете

Сегодня существует большое количество образовательных платформ. Они обучают онлайн в Интернете. На агрегаторе Konevy представлены их предложения. На сайте большая база различных курсов и онлайн программ по различным дисциплинам и предметам. Здесь можно найти обучающие платформы для школьников и студентов, для повышения квалификации в различных профессиях.

Основные категории агрегатора

Изучение языков.

Курсы по различным аспектам права.

Курсы для личного развития.

Программы для развития бизнеса и деловых качеств.

Естественнонаучные курсы.

Программы для финансистов, по бухгалтерскому учету и пр.

Курсы по гуманитарным наукам.

Программы обучения маркетингу.

Курсы по точным наукам.

Программы по теме здоровья и фитнеса.

Курсы по разработке различных программных продуктов.

Программы обучения использованию программного обеспечения и IT решений.

Курсы по разным видам дизайна.

Образовательные программы в сфере искусства.

Каждая категория включает подкатегории. В них представлены тысячи предложений обучающих платформ. Это курсы и программы для изучения различных дисциплин и предметов онлайн в Интернете.

Популярные платформы для обучения

Udemy.

edX.

Stepik.

Coursera.

UDACITY.

SPALAH.

Нетология и многие другие.

Это далеко не полный список платформ, представленных на сайте агрегатора. Их намного больше. Пользователь может найти подходящий вариант и записаться на курс или программу обучения.

Как работает агрегатор

Найти нужную программу или курс можно через поисковую строку или по категории. В подкатегориях можно использовать фильтры для поиска по критериям. Например, по стоимости, форме обучения, названию платформы, уровню знаний, создателю курса и пр.

В результате поиска будет выдан перечень образовательных курсов и программ. Из него намного легче выбрать оптимальное для себя решение. Каждое предложение снабжено описанием, в котором указана информация о преимуществах и особенностях, пр. В нем можно найти рейтинг и отзывы реальных слушателей. Это также помогает с выбором.

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