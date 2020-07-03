Ножничные подъемники с электрическим подъемником: особенности изделия

Работа на складе и масштабных производствах подразумевает использование специальной техники. Как раз к такой и относится ножничный подъемник с электрическим подъемом. Купить данную технику в Москве можно например на сайте vse-podemniki.ru.

Особенности оборудования

Ножничный подъемник – это популярный вид универсальной спецтехники, использующийся для подъема и транспортировки различных грузов и людей. Достаточно популярна на разных складах и производствах, так как позволяет перемещать изделия даже в помещениях, где мало места.

В отличие от другого подъемного оборудования, ножничный подъемник с электрическим подъемом отличается своей компактностью. Именно эта характеристика позволяет использовать оборудование даже в очень стесненных условиях.

Сейчас производители предлагают широкий выбор ножничных подъемников, что отличаются по своим характеристикам и особенностям эксплуатации. Однако, несмотря на большое разнообразие устройств, самым востребованными считаются модели с электрическим подъемом.

Популярность устройство получило благодаря низкому уровню шума и отсутствию загрязнений во время эксплуатации. Кроме того, питание в данных моделях происходит как от электросети, так и от аккумуляторной батареи В последнем варианте оборудование спокойно работает в автономном режиме.

В зависимости от типа работы, изделие разделяют на две разновидности:

Стационарные. Это недорогие и качественные модели оборудования, которые надежно фиксируются на поверхности с помощью металлической основы. Используются на больших складах в одном месте, где не требуется частое перемещение оборудования.

Передвижные. В отличие от стационарных, данные устройства оборудованы специальными ходовыми элементами. Особой популярностью пользуются передвижные самоходные модели, которые легко перемещаются по всему помещению и способны работать длительное время в автономном режиме. Единственный их недостаток – слишком высокая стоимость.

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