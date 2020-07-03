Сертификация средств связи

Согласно требованиям российского законодательства и технических регламентов Евразийского экономического союза, средства связи перед выпуском в обращение на рынок должны проходить испытания. Обязательная сертификация средств связи позволяет предотвратить поступление некачественных товаров, исключить их опасное воздействие на жизнь и здоровье потребителя.

Производство и реализация устройств без зарегитсрированных разрешений запрещены законом. Правонарушитель привлекается к административной ответственности в виде штрафных санкций, конфискации продукции и временной остановки деятельности компании.

Законодательная база

Подтверждение соответствия средств связи необходимо для всех изделий, что предназначены для коммутационных сетей общего пользования. Проверка данных устройств осуществляется согласно законодательному акту, который предусматривает ряд условий для безопасной и бесперебойной эксплуатации объектов, используемых для сетей общего пользования – это Федеральный закон РФ № 126-ФЗ. Перечень подконтрольных товаров указан в ПП РФ 532.

Сертификат оформляется на следующее оборудование:

коммутационные устройства, обеспечивающие функционирование систем управления и мониторинга, цифровых транспортных систем;

терминальное, измерительное оборудование, учитывающее объем данных операторами связи;

радиоэлектронные и прочие устройства.

Если средства связи не обозначены в Постановлении, но имеют аналогичное назначение, то на них оформляется декларация.

Кроме того, такая продукция оценивается по техническим регламентам ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, которые регламентируют безопасность низковольтных приборов и электромагнитную совместимость технических изделий соответственно. В этих нормативных документах приведен подробный перечень средств связи, которые подлежат обязательной оценке установленным требованиям.

Также возможна сертификация средств связи на добровольной основе, подтверждающая их соответствие государственным стандартам. Такая дополнительная проверка проводится в одной из зарегистрированных систем добровольной сертификации. Сертификат позволяет заключать выгодные контракты, участвовать в крупных тендерах и госзакупках. Документ, полученный по инициативе предпринимателя, способствует расширению рынков сбыта, укреплению доверия потребителей, улучшению имиджа предприятия и активному продвижению его на рынке.

Что необходимо для прохождения сертификационного процесса?

Чтобы пройти процедуру подтверждения соответствия требованиям нормативных актов, нужно подать заявку в специализированную организацию и подготовить комплект документов:

Устав, регистрационные свидетельства компании/ИП (копии), реквизиты для оформления договора. Данные о продукции - наименование, код ТН ВЭД, детальное описание характеристик, образцы для экспертизы. ГОСТ, Технические условия – для товаров российского производства. Инвойс и контракт на поставку – для импортных устройств. Нотификация ФСБ (при необходимости).

Порядок оформления разрешительных документов

Пройти процедуру можно с помощью сертификационного центра «МОС РСТ». Алгоритм действий следующий:

Заявка обрабатывается специалистами центра, предоставляется бесплатная консультация. Проводится подготовка и проверка документации. Образцы продукции проходят экспертизу в лаборатории. Если это предусматривает выбранная схема сертификации, проводится аудиторская проверка деятельности предприятия и оценка производственных процессов. Результаты проверки заносятся в протокол испытаний. Оформляется и регистрируется сертификат или декларация на товар.

Оригиналы разрешений отправляются заявителю надежной службой доставки.

ЦС «МОС РСТ» оказывает содействие в оформлении разрешительной документации всем поставщикам и производителям, осуществляющим деятельность на территории ЕАЭС. Центр уже много лет занимает одну из лидирующих позиций среди компаний, предоставляющих услуги сертификации. Грамотные эксперты «МОС РСТ» бесплатно ответят на вопросы и помогут разобраться со всеми нюансами законодательства.

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