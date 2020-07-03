Плиты МДФ в продаже от компании "ДАНИОЛ"

Данные панели отличаются средней степенью плотности. В качестве основного связующего вещества выступает вещество естественного происхождения, называемого лигнином. Оно входит в состав древесной целлюлозы. За счет применения данного состава готовая продукция обладает свойствами, важными для любого покупателя.



Представленный материал соответствует строгим экологическим стандартам. Он нередко применяется для создания отдельных элементов интерьера, фасадов для мебели и так далее. Материал достаточно легко фрезеровать и обрабатывать различными способами. Компания "ДАНИОЛ" предлагает МДФ плиты купить https://www.daniol.ru/catalog/mdf-khdf/shlifovannaya-mdf/ на выгодных условиях. Мы готовы предложить дополнительные услуги, которые могут потребоваться покупателю. Среди них – распил плит МДФ по индивидуальным параметрам. Работа выполняется при помощи современного оборудования точно в установленные сроки.

Сфера применения материала

МДФ плиты обладают рядом важных преимуществ. В их список включаются:

экологическая чистота и соответствие актуальным стандартам качества;

устойчивость к воздействию влаги;

повышенная степень прочности, что обеспечивает длительный срок использования;

достаточный уровень плотности, который варьируется в пределах от 600 до 800 кг на кубометр;

легкость обработки при помощи различных инструментов;

устойчивость к гнилостным процессам.

МДФ панели чаще всего используются в следующих областях:

в строительстве;

при выполнении ремонтных работ;

при изготовлении мебели;

в вагоностроении;

в автомобилестроении;

при производстве упаковки и так далее.

Продажа и распил МДФ

Наша компания готова предложить ряд дополнительных услуг. Это:

распил МДФ по вашим размерам;

кромление, то есть, наклеивание кромки на торец заготовки. Для этой цели могут использоваться ПВХ, АБС, меламин и так далее. Этот прием дает возможность добиться большей эстетичности готовых изделий, кроме того, обеспечивает визуальный объем;

присадка, говоря другими словами, проделывание отверстий в заготовках. Этот этап является обязательным при создании элементов интерьера. Для выполнения данной работы используются чертежи, которые были получены от заказчика;

производство мебели по индивидуальным заказам. В результате вы получаете элементы для обустройства интерьера, соответствующие вашим запросам.

Делая заказ в нашей компании, будьте уверены в том, что мы выполним доставку товаров и готовой продукции точно в срок.

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