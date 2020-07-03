Плиты МДФ в продаже от компании "ДАНИОЛ"

Данные панели отличаются средней степенью плотности. В качестве основного связующего вещества выступает вещество естественного происхождения, называемого лигнином. Оно входит в состав древесной целлюлозы. За счет применения данного состава готовая продукция обладает свойствами, важными для любого покупателя.
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