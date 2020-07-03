Первое отечественное оборудование для перекачивания СПГ выпустили в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: ОКБМ Африкантов

АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) разработало и изготовило первый отечественный насос для перекачивания сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает пресс-служба ОКБМ.

Изделие уже отгружено заказчику - ОАО "Ямал СПГ".

Насосное оборудование предназначено для крупнотоннажных производств СПГ и будет использоваться для отгрузки сжиженного природного газа на танкеры - газовозы. Насосы расположены на большой глубине и перекачивают газ при ультранизких температурах. Перед разработчиками стояла задача создать такой механизм, который будет работать в суровых условиях и криогенной среде.

Номинальная подача насоса - 1750 кубических метров в час, при частоте вращения - 1500 оборотов в минуту и температуре перекачиваемой среды - минус 162 градуса по Цельсию.

Перед отправкой заказчику электронасос успешно прошел испытания на специальном стенде в АО "НИИЭФА" (Санкт-Петербург). Испытания проходили на жидком азоте при температуре минус 196 градусов.

Как пояснили в пресс-службе, при создании первых отечественных СПГ- насосов Россия обретает независимость от импорта данного оборудования.