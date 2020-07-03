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Культура и отдых

"Нижегородские детские летние лагеря начинают работу с 15 июля", - Глеб Никитин

10 июля 2020 10:02  [70] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Детские летние лагеря начинают работу в Нижегородской области с 15 июля. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Обязательным условием для открытия лагеря является наличие медицинской лицензии на оказание санаторно-курортной помощи.

"С 15 июля открываем часть детских лагерей с медицинской лицензией: "Лазурный", "Салют", "Солнечный", "Романтика", "Золотой колос", "Дзержинец". У этих лагерей хорошо оснащенная медицинская база, опытные медработники", - сказал губернатор.

"Совместно с Роспотребнадзором и медицинскими специалистами сформируем перечень требований, с учетом которых смогут начать работать и другие лагеря - с 20 июля, при условии обеспечения соблюдения всех санитарных норм. Приоритетом по-прежнему является безопасность детей", - пояснил Глеб Никитин.

Он добавил, что на отдых в детские лагеря в первоочередном порядке будут направляться дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В детский центр "Лазурный" поедут ребята, проявившие выдающиеся способности по направлениям "Наука", "Искусство" и "Спорт" и ранее прошедшие конкурсный отбор по соответствующим образовательным программам.

"Чтобы порадовать детей и получить разрешение на открытие смен, всем лагерям пришлось пройти долгий путь подготовки. Это и приобретение дополнительного оборудования для усиления режима дезинфекции, и пересмотр программ смен, и разработка логистики передвижения отрядов по территории лагеря, и прохождение сотрудниками дополнительного медицинского обследования", - рассказал глава региона.

Лагеря будут работать с учетом вступивших в силу санитарных правил, которыми определены особые требования в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. Заполняемость учреждений составит не более 50% от коечной мощности, а длительность смены сократится до 14 дней. Проживание и работа сотрудников в течение одной смены будут осуществляться в закрытом режиме - превентивной изоляции. Заезд в каждый лагерь организуется одномоментно, родительские дни запрещены.

За оставшиеся 1,5 летних месяца каждый лагерь планирует провести по три смены, что позволит организовать отдых порядка 2 тысяч детей.

"Очень хочется верить, что открытие лагерей станет началом всей летней оздоровительной кампании в Нижегородской области и скоро дети смогут поехать в другие загородные лагеря, чтобы набраться сил и отдохнуть перед новым учебным годом", - подытожил Глеб Никитин.

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