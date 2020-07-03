Нижегородцы могут проголосовать за место, где установят стелу "Город трудовой доблести" Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Голосование по выбору места для установки стелы в честь присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести" 10 июля стартовало на сайте ЗаНижний.рф. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На портале предложено пять вариантов: Благовещенская площадь, площадь Революции (около Московского вокзала), "Парк Победы", Комсомольская площадь и остров "Гребневские пески".

"На прошлой неделе свершилось знаковое для всех нас событие – Нижнему Новгороду было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Президент особо отметил, что 846 тысяч человек поддержали инициативу о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Еще раз искренне благодарю всех, кто принял участие! Теперь нам вместе предстоит определить, где будет установлена памятная стела", - сказал Глеб Никитин.

"Сегодня стартует голосование на сайте ЗаНижний.рф. Предложены варианты размещения стелы на знаковых для города площадках. Например, с железнодорожного вокзала на фронт отправлялись эшелоны с военной техникой. Площадь Комсомольская связывает нагорную и заречную части города. Есть в списке и парк Победы, ставший одним из важных центров патриотического воспитания. Приглашаю всех принять участие в голосовании!", - добавил губернатор.

Голосование на сайте ЗаНижний.рф продлится до 15 августа.

"После подведения итогов голосования стартует конкурс архитектурных проектов стелы. Работы архитекторов будет оценивать специальная экспертная комиссия. Лучшие проекты представят на общегородское электронное обсуждение. В соответствии с проектом, одобренным жителями, и будет изготовлена стела, которую установят в Нижнем Новгороде в следующем году", - пояснил глава региона.