Апартаменты бизнес-класс в комплекс KM Tower Plaza от ГК Каркас Монолит доступны с ипотекой от 7,9% и счетам эскроу Бизнес

Апартаменты бизнес-класс в комплекс KM Tower Plaza от ГК Каркас Монолит доступны в Нижнем Новгороде с ипотекой от 7,9% и счетам эскроу, сообщает пресс-служба компании.

в сообщении отмечается, что с 1 июля 2020 года группа компаний "Каркас Монолит" запустила продажи в ипотеку еще одного крупного объекта – первого и пока единственного на сегодняшний день в Нижнем Новгороде комплекса апартаментов KM Tower Plaza. Стать резидентом могут все желающие – такая возможность доступна благодаря ипотечному кредитованию по ставке от 7,9%, а также с использованием счетов эскроу. Благодаря этому сделка становится не только выгодной, но еще и прозрачной: деньги дольщиков защищены банком, отмечается в пресс-релизе.

Впечатляющая архитектура, видовые апартаменты, свободная планировка – такого как KM Tower Plaza на рынке нижегородской недвижимости еще не было. Грамотное сочетание гостиничной, жилой и инвестиционной составляющей: KM Tower Plaza идеально подойдет для тех, кто ценит свое время, прозрачность взаимоотношений с арендодателем и не готов при этом отказываться от комфорта. Жить и вести бизнес здесь и сейчас, не тратя время на поездки до офиса, – легко.

Ко всему этому прибавляются и щадящие условия по ипотеке - от 7,9 % годовых. Оформить ее можно у ведущих банков-партнеров застройщика ГК "Каркас Монолит".

Ипотека по ставке 7,9% в рамках программы "Победа над формальностями" (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица ООО СЗ КМ НЕМЕКО. Сумма кредита – от 600 000 рублей до 30 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 50% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020.

Условия действительны на 01.07.2020 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Подробности на https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/pobeda-nad-formalnostjami/#calc_0#.

Офис продаж KM Tower Plaza сейчас работает дистанционно. Подробную информацию можно получить по телефону 8-931-422-27-00 или на сайте km-tower.ru. Также с застройщиком можно связаться по электронной почте real@karkasmonolit.ru или через личные сообщения в официальных социальных сетях комлпекса.



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Напомним, что за 18 лет работы на рынке нижегородской недвижимости группа компаний "Каркас Монолит" зарекомендовала себя как надежного застройщика, успешно реализующего все проекты в четко обозначенные сроки. Жилые комплексы "КМ Анкудиновский Парк", "КМ Флагман" и "КМ Молодежный, 76", построенные "Каркас Монолитом", пользуются большим спросом у покупателей.