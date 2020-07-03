МЧС назвало наиболее пожароопасные районы Нижегородской области Общество

Фото: предоставлено ГУ МЧС

ГУ МЧС РФ назвало наиболее пожароопасные районы Нижегородской области.

По информации ведомства, 4-й класс пожароопасности лесов установился в 20 районах и полностью действует на территории Арзамаса.

Частично 4-й класс установился на Бору, Воротынце, Выксе, Кулебаках, Первомайске, а также Вадском, Дивеевском, Лысковском, Починковском, Ардатовском, Арзамасском, Большемурашкинском, Княгининском, Кстовском, Лукояновском, Пильнинском, Сеченовском, Спасском и Шатковском районах.

Полностью 3-й класс пожароопасности лесов установился в Дзержинске, Навашине, Нижнем Новгороде, Перевозе, Сарове, Семенове, Сокольске, Чкаловске, Шахунье, Балахнине, Богородске, Бутурлино, Ковернинском округе, Павлове, Тоншаеве, Урене, Большеболдинском, Варнавинском, Вачском, Ветлужском, Вознесенском, Володарском, Воскресенском, Гагинском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Краснобаковском, Краснооктябрьском, Сергачском, Сосновском, Тонкинском, Шарангском районах.

В настоящее время на территории Нижегородской области действует особый противопожарный режим. В рамках него предусмотрен ряд запретов: разведение костров, выжигание травы, посещение лесов и проведение иных пожароопасных работ.

Кроме того, введен запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях в лесу и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

Нарушителям грозит штраф:

- на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;

- на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей;

- на юридических лиц от 200 000 рублей до 400 000 рублей.