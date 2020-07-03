Последние новости рубрики Происшествия
10 июля 2020 11:12  [313] Руководство ГУФСИН по Нижегородской области задержано по подозрению в выплате незаконных премий и "откатах"
09 июля 2020 17:13  [255] Преподаватель упала с лестницы в Заволжском автомоторном техникуме
09 июля 2020 15:25  [268] Обвиняемые в гибели ребенка на пожаре в загородной турбазе под Городцом, не признают свою вину
09 июля 2020 15:05  [2559] Грозовые ливни с градом и сильным ветром приближаются к Нижнему Новгороду
09 июля 2020 14:19  [333] Движение транспорта на Борском мосту после горевшего там автобуса планируют восстановить к 15:00
09 июля 2020 12:43  [347] Молния ударила в жилой дом в Дзержинске
09 июля 2020 12:04  [887] Рейсовый автобус загорелся на Борском мосту утром 9 июля
09 июля 2020 11:41  [283] Комиссию по ЧС соберут на Бору из-за свалки химических отходов около озера
09 июля 2020 11:35  [268] СК проверяет информацию о ребенке, который получил травму на детской площадке в Павлове
09 июля 2020 11:24  [301] Житель Гагинского района украл ульи и использовал их в качестве декора
Происшествия

Руководство ГУФСИН по Нижегородской области задержано по подозрению в выплате незаконных премий и "откатах"

10 июля 2020 11:12  [313] Происшествия

Руководство ГУФСИН по Нижегородской области задержано по подозрению в организации преступной схемы, в рамках которой обирали своих же коллег, выписывая им премии в обмен "на откаты" в 30%.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах,
УФСБ по Нижегородской области совместно с региональным СУ СК второй день проводятся обыски по местам жительства и работы ряда сотрудников ГУФСИН по региону.

"В настоящее время уже задержаны и помещены в изолятор временного содержания два сотрудника нижегородского ГУФСИН. Ими являются заместитель начальника ГУФСИН по региону, полковник внутренней службы Евгений Сычев и начальник отдела оплаты труда ГУФСИН, полковник внутренней службы Степан Вахонин", - подчеркнул собеседник агентства, при этом добавив, что в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Сотрудники редакции направили запрос в пресс-службу УФСБ по Нижегородской области с просьбой подтверждения информации, однако комментарии журналистам в ведомстве давать отказались.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СК РФ ФСБ
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph