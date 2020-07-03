Руководство ГУФСИН по Нижегородской области задержано по подозрению в выплате незаконных премий и "откатах" Происшествия

Руководство ГУФСИН по Нижегородской области задержано по подозрению в организации преступной схемы, в рамках которой обирали своих же коллег, выписывая им премии в обмен "на откаты" в 30%.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах,

УФСБ по Нижегородской области совместно с региональным СУ СК второй день проводятся обыски по местам жительства и работы ряда сотрудников ГУФСИН по региону.

"В настоящее время уже задержаны и помещены в изолятор временного содержания два сотрудника нижегородского ГУФСИН. Ими являются заместитель начальника ГУФСИН по региону, полковник внутренней службы Евгений Сычев и начальник отдела оплаты труда ГУФСИН, полковник внутренней службы Степан Вахонин", - подчеркнул собеседник агентства, при этом добавив, что в ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Сотрудники редакции направили запрос в пресс-службу УФСБ по Нижегородской области с просьбой подтверждения информации, однако комментарии журналистам в ведомстве давать отказались.