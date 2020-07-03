Детская спортплощадка открылась в поселке Ждановский при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Детская спортивная площадка открылась в поселке Ждановский Нижегородской области при поддержке ПАО "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Площадка открылась 9 июля на территории детского сада "Колосок". Она была оборудована в рамках проекта "На пути к спортивным достижениям", который стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2019 года. Основной целью проекта было создание современных условий для активной физической деятельности, оздоровления и укрепления здоровья воспитанников, что будет способствовать популяризации спортивного образа жизни.

На грантовые средства были приобретены резиновое покрытие, шесть скамеек по периметру, декоративные фигуры и информационные щиты.

"Спасибо коллективу детского сада "Колосок" за инициативность и целеустремленность, благодаря чему учреждение стало в 2019 году победителем конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ". Уверен, что это не последний наш совместный проект, который еще не один раз подарит детям радость и хорошее настроение. Наша главная задача - создать все условия для того, чтобы ребята росли здоровыми, а занятия спортом на свежем воздухе как раз этому и будут способствовать", - сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.