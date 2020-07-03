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Политика

"Металлургию поистине можно назвать флагманом экономики", - Евгений Лебедев

19 июля 2020 11:18  [91] Политика

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично председатель парламента Евгений Лебедев поздравил жителей региона с Днем металлурга. Ежегодный профессиональный праздник отмечается в России в третье воскресенье июля. В этом году он пришелся на 19 июля.

"Металлургию поистине можно назвать флагманом экономики, фундаментом машиностроения, основой отечественной промышленности.

День металлурга неразрывно связан с Нижегородской областью. Именно на нашей земле в 18 веке братья Баташевы создали производство, именуемое тогда "нижегородским Уралом", которое в современной России является одним из крупнейших.

И вот сегодня на территории региона успешно работают уже десятки предприятий металлургии: они уверенно осваивают новые виды продукции и модернизируют оборудование, улучшают технологии и используют международные стандарты качества, обеспечивают экологическую безопасность деятельности и вносят большой вклад в социально-экономическое развитие области.

Но сколько бы ни внедрялись современные автоматизированные системы на заводах, люди, профессионалы своего дела, всегда были, есть и будут главными в сложном производственном процессе. Благодарю всех "творцов металла", ветеранов отрасли за добросовестный труд, мастерство и сохранение традиций.

Пусть ваш накопленный опыт, глубокие знания и дальше будут способствовать воплощению намеченных проектов на благо нижегородцев!" – отмечается в поздравлении.

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