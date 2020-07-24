"Торговля укрепляет отношения между людьми", - Евгений Лебедев Политика

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично председатель парламента Евгений Лебедев поздравил жителей региона с Днем работника торговли. В России праздник отмечается в четвертую субботу июля, в 2020 году приходится на 25 июля.

"Издавна торговля играет важнейшую роль в жизни любого государства. Благодаря ей развивается социальная инфраструктура, создаются рабочие места, обеспечиваются налоговые поступления. История ее возникновения и становления исчисляется столетиями, а искусство торговать и представлять свой товар является целой наукой, которую нужно постигать годами.

Традиции торговли в Нижегородской области имеют глубокие корни. Именно у нас на Нижегородской ярмарке кипела торговая жизнь. Сюда в 19 веке на "всероссийское торжище" свозились различные изделия со всего мира.

И по сей день, торговля укрепляет отношения между людьми, городами и государствами. Сегодня расширяются сети и создаются маленькие семейные лавки, увеличивается ассортимент продукции и наращиваются продажи в интернет-пространстве, повышается качество обслуживания и применяются клиентоориентированные подходы.

Работа в этой сфере требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, инициативности и даже творчества, но самое главное здесь – это умение работать с людьми.

В этот праздничный день выражаю признательность всем работникам и ветеранам торговли и от всей души желаю здоровья, благополучия и успехов на благо нижегородцев!" – пожелал Евгений Лебедев.