Арзамасский приборостроительный завод им.Пландина продолжает внедрять принципы бережливого производства Общество

Фото: Елена Галкина

"Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" продолжает внедрять принципы бережливого производства. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники рассказали о результатах реализации очередной заявки на улучшение техпроцесса в цехе №56.

"В процессе обработки детали "рычаг" на фрезерном станке с ЧПУ MATSUURA для выполнения размеров наружного диаметра приходилось долго – около двух часов – настраивать расточную систему. Допуски там очень строгие – 18 микрон. В процессе настройки детали могли уйти в брак. Тогда я предложил использовать другую расточную систему, с более высокими точностными характеристиками, но для этого нужна была переходная втулка, так как стандартного решения у фирмы-производителя расточной системы не было", - рассказал наладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Симакин.

Чертёж нужной втулки выполнил инженер-технолог цеха №56 Сергей Маркелов, программу для станка написал инженер-технолог СГТ Алексей Корнилов, а Дмитрий Симакин изготовил этот элемент оснастки.

Результат получился отличным, отметили на предприятии. Использование другой расточной системы значительно снизило время настройки: теперь на это уходит 5-7 минут. Заданные размеры и показатели шероховатости выдерживаются строго.

Повысилась повторяемость обработки: если раньше приходилось проводить подналадку станка на каждой 10-й детали, то теперь высококачественная обработка ведется партиями по 100-150 штук.

"Совершенствование техпроцессов – это основа развития современного производства. И меня как руководителя радует, что молодые работники нашего цеха сами предлагают такие "умные идеи" и их реализовывают", - заметила начальник цеха №56 Валентина Настина.

На предприятии также добавили, что за I полугодие 2020 года от цеха №56 поступило 17 заявок на улучшения, из них 16 - реализовано.

Всего от заводских подразделений за этот период поступило 349 заявок.